Ульяновские полицейские задержали серийного похитителя кукол

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Ульяновской области задержали в Краснодарском крае 49-летнего, нигде не работающего жителя Волгоградской области, который в Ульяновске промышлял кражей детских игрушек, сообщила во вторник полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что в райотделы полиции города Ульяновска обратились представители торговой сети, занимающейся реализацией детских товаров, с заявлениями о хищении кукол в магазинах разных районов города.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого, после чего сотрудники полиции выехали на задержание. Предварительно следователями установлено, что злоумышленник приехал в Ульяновскую область на личном автомобиле. Посетив ряд торговых центров в разных районах города, в бутиках товаров для детей он похищал со стеллажей дорогостоящие куклы популярных брендов, похищенное складывал в сумку и выносил из торгового зала. В дальнейшем реализовывал краденный товар на территории других регионов. По предварительным данным, всего он успел украсть в Ульяновске 29 игрушек на общую сумму около 70 тыс. руб.

По факту кражи возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 158 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Андрей Васильев, Ульяновск