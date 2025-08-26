В минтрансе Ульяновской области прошли обыски с задержаниями

Во вторник вечером в министерстве транспорта Ульяновской области силовики провели обыски с изъятием документов. Эту информацию подтвердили источники «Ъ-Волга».

Официальных сообщений ни от одного из силовых ведомств не было. По информации собеседников «Ъ-Волга», одновременно проведены задержания ряда чиновников министерства, среди них бывший руководитель управления дорожного хозяйства и транспорта Валерий Художидков и, по неподтвержденной информации, главбух ведомства. Собеседники «Ъ-Волга» заметили, уголовное дело расследует СУ СКР, оно было возбуждено по материалам оперативно-разыскных мероприятий регионального управления ФСБ. Конкретно, по какой статье УК РФ возбуждено уголовное дело, источники не сообщили, но заметили, что «это связано с дорогами». Также было отмечено, что всего задержано пять человек — сотрудников минтранса. Основанием, сообщают источники, могло быть поступившее заявление в УФСБ о возможном преступлении.

Андрей Васильев, Ульяновск