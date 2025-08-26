АНО «Горький Тех» готовится заключить мировое соглашение с ООО «Новософтим» — подрядчиком разработки информационной системы «Управление имущественным комплексом» для правительства Нижегородской области. Ее планировалось создать к декабрю 2022 года, однако сейчас она готова на 76%, и «Горький Тех» в судебном порядке предъявил контрагенту 59,3 млн руб. долга и неустойки за незавершенный проект. В свою очередь областное минэкономики потребовало от АНО вернуть многомиллионную субсидию, выданную на госинформсистему. Если исполнители договорятся, министерство и «Горький Тех» также смогут урегулировать разногласия миром, а система будет дописана, выяснил «Ъ-Приволжье». Пока юристы АНО требования министерства не признают.

Разработчики информсистемы «Управление имущественным комплексом» Нижегородской области — региональный центр поддержки и координации отечественных цифровых технологий АНО «Горький Тех» и ООО «Новостофтим» — готовятся подписать мировое соглашение после срыва проекта и претензий минэкономики региона по этому поводу. Об этом представители АНО сообщили на заседании арбитражного суда Нижегородской области, который рассматривает иск министерства к АНО, сообщил юрист «Горький Тех» Александр Зайцев. Господин Зайцев напомнил, что в параллельном процессе слушается заявление «Горький Тех» к подрядчику, с которого истец требует 59,4 млн руб. в виде долга и неустойки, и ответчик предложил урегулировать разногласия миром. «АНО “ГорькийТех” в свою очередь приняло предложение подрядчика, заключение мирового соглашения запланировано на 27 августа», — подчеркнул юрист.

Как писал «Ъ-Приволжье», арбитражный спор минэкономики Нижегородской области инициировало в июне, не дождавшись полностью рабочей системы, обещанной еще в 2022 году. На ее разработку в 2021 году министерство выдало АНО «Горький Тех» 25,2 млн руб. в виде субсидии, региональный центр нанял подрядчика, которому заплатил бюджетные средства. Систему, позиционируемую как цифровой инструмент контроля взаимодействия с объектами госимущества для ускорения и повышения качества работы чиновников, планировалось внедрять на базе платформы «Гостех». В 2023 году министерство и «Горький Тех» подписали дополнительное соглашение, продлив сроки разработки системы до декабря 2024 года. Однако «Новософтим» не уложился и в них, поставив заказчика в патовую ситуацию: оплату АНО подрядчик не вернул, и с ним пришлось судиться, а министерство предъявило иск о возврате субсидии.

Стоимость разработки при этом подорожала, и завершить ее самостоятельно или нанять другого подрядчика АНО не может. Сейчас информационная система готова на 76%, отметили в министерстве.

Представители «Горький Тех» с требованиями министерства не согласны. Они настаивают, что целевой показатель господдержки был установлен в декабре 2022 года — гораздо позднее, чем было подписано соглашение о субсидировании проекта. Главным распорядителем бюджетных средств в итоге выступило минцифры, а не минэкономики Нижегородской области. Не было и привязки показателя готовности системы к документу о выделении субсидии, его, как и обязанность отчитываться перед заказчиками, ответчик счел незаконным.

Кроме того, постановление не содержало конкретных результатов предоставления господдержки, подчеркнули юристы АНО, не согласные с иском и попросившие отклонить его.

Представители министерства на это ответили, что субсидия осталась подконтрольна минэкономики, которое было вправе прописать в дополнительном соглашении критерий результата господдержки. Значение «единица» разработанной системы появилось задолго до его подписания, а само допсоглашение означало, что ответчик согласен с условиями, добавили представители истца. Указанный подрядчиком результат 76% они сочли показателем освоения субсидии: «Невозможно установить, что сама система готова на 76%. Ее создание фиксирует завершение последнего этапа разработки».

Для параллельного разбирательства с ООО «Новософтим» представители «Горький Тех» попросили суд отложить процесс, он продолжится в конце сентября. В проекте мирового соглашения с субподрядчиком содержится условие о возврате оплаченных на создание системы 25 млн руб. и выплате штрафа за сорванные сроки. Условия мирового соглашения должны быть исполнены до 30 ноября.

«Если ответчик выплатит обещанную сумму, мы сможем мирно урегулировать разногласия с министерством экономики», — заверил господин Зайцев.

Заместитель управделами министерства Дмитрий Ершов добавил, что знаком с планами компаний договориться друг с другом без дальнейших судебных тяжб.

При этом в министерстве надеются на завершение разработки системы управления имуществом. «У подрядчика есть возможность доработать систему — пусть доработают», — отметил собеседник «Ъ-Приволжье» в правительстве. С 2023 года нижегородские власти презентуют ее «в тестовом режиме» на разных цифровых форумах как передовой ИТ-продукт и дебютную нижегородскую разработку, интегрированную в платформу «ГосТех».

Роман Рыскаль