Регистрационные действия стали уголовными

В Московском райсуде начали судить регистратора нижегородского управления Росреестра Оксану Лобанову, обвиненную в получении двух взяток. Основным эпизодом стала передача 1,5 млн руб. через нескольких посредников от нижегородского отельера Дмитрия Володина. Он стал по этому уголовному делу свидетелем, но на судебный допрос не пришел. Как следовало из оглашенных показаний предпринимателя и его помощника, за мзду решался вопрос с постановкой на кадастровый учет и регистрацией гостиницы «Бобо» в центре Нижнего Новгорода. Оксана Лобанова свою вину не признала, попросив родную сестру стать ее защитником. По словам подсудимой, все уголовное дело построено на показаниях освобожденных от уголовной ответственности лиц, а следователь СК, проверив ее финансовое состояние и расходы, не нашел следов незаконных денег.

Московский райсуд Нижнего Новгорода рассматривает уголовное дело о получении крупных взяток в отношении главного специалиста-эксперта 2-го отдела государственной регистрации недвижимости областного управления Росреестра Оксаны Лобановой. Ее арестовали в августе 2024 года по резонансному уголовному делу, в рамках которого силовиками сначала был задержан, а затем освобожден известный нижегородский отельер Дмитрий Володин.

Сотруднице органов Росреестра предъявили два эпизода получения должностных взяток. Как следовало из обвинения, первую взятку в сумме 2,5 млн руб. через своего помощника Валерия Жадана в 2022 году решил дать предприниматель Володин, чтобы поставить на кадастровый учет и зарегистрировать в свою собственность здание гостиницы «Бобо» на улице Большая Покровская. Оно числилось объектом незавершенного строительства, разрешения на его ввод в эксплуатацию не было, и обычным путем его нельзя было зарегистрировать. Но в Росреестре его незаконно поставили на учет как «вспомогательный объект», хотя здание таковым не являлось, сообщил прокурор.

По версии следствия, помощник Дмитрия Володина привлек кадастрового инженера Михаила Зудина со связями в Росреестре, который сделал техническую документацию по зданию, сдал ее на регистрацию через МФЦ, а на счет своего ИП и затем наличными получал деньги на подкуп.

Кадастровый инженер еще через двух посредников, в том числе коллегу по службе Оксаны Лобановой, договорился с ней о регистрации объекта. Как полагает следствие, она за незаконные действия получила 1,5 млн руб. взятки, так как в цепочке посредников каждый оставлял себе по 200–300 тыс. руб. за свои услуги, а кадастровому инженеру также заплатили за его работу. Вторым эпизодом обвинения стало получение в июле 2023 года денег от представителя собственника нежилого помещения в доме на улице Краснодонцев. По версии следствия, по той же цепочке через кадастрового инженера Зудина и его знакомых Оксане Лобановой передали 700 тыс. руб. наличными из 1,2 млн руб. — суммы, выделенной на «незаконную регистрацию» с увеличением занимаемой собственником площади.

Подсудимая свою вину не признала по всем эпизодам, назвав оглашенное обвинение «ложным и надуманным».

Ранее она отказалась от адвокатов, и попросила назначить своим защитником свою сестру, бывшего следователя МВД Елену Аброськину, сообщив, что ее родственница будет реально защищать ее права и соблюдать закон. Судья Сергей Шувалов это ходатайство удовлетворил. Ранее он вызывал на допрос свидетелей Дмитрия Володина и его подчиненного Валерия Жадана. Оба в суд не явились, поэтому гособвинитель огласил их показания, данные на предварительном следствии. В частности, из показаний предпринимателя следовало, что он поручил помощнику как можно быстрее достроить, зарегистрировать и запустить в работу отель «Бобо». Чтобы зарегистрировать свой недострой, де-юре никому не принадлежащий и расположенный на земельном участке ТСЖ «Покровка, 6», Дмитрий Володин поручил своему помощнику «договориться» с сотрудниками Росреестра. Затем он согласился на передачу озвученной суммы взятки в 2,5 млн руб. через кадастрового инженера.

«Мне было не интересно, кто именно из сотрудников Росреестра будет это делать. Мне нужен был результат, и я был готов заплатить за это деньги», — процитировал прокурор свидетеля.

Сначала здание гостиницы зарегистрировали в собственность ТСЖ, а потом Дмитрий Володин оформил ее на себя. По показаниям его помощника, из оговоренной с посредником суммы взятки 200 тыс. не доплатили.

Настаивающая на своей невиновности Оксана Лобанова рассказала «Ъ-Приволжье», что уголовное дело построено на показаниях лиц, которых за это вывели из-под уголовной ответственности, а фактов передачи ей денег нет. По словам подсудимой, следователь СК искал следы вмененных ей взяток, но при проверке ее расходов никаких нелегальных средств не нашел и «постеснялся приобщить в дело справки об этом».

По версии обвиняемой, изначально уголовное дело замышлялось против отельера Дмитрия Володина, который отказывался сносить свой книжный магазин на площади Минина, поэтому вошел в конфликт с московским инвестором.

«Теперь там строится гостиница, и не Володиным. Он с площади подвинулся, цель достигнута. А меня арестовали год назад и уговаривали дать на него показания.

Теперь надо со мной что-то делать — то есть заставить признать вину. Я ее не признаю, вот и мотают меня туда-сюда: сначала в Советском райсуде судили, теперь в Московский передали. Напишите, что у меня никаких миллионов нет и живу я в сорокаметровом хруще», — сообщила Оксана Лобанова. От заключения ее не спасло и наличие сына-инвалида детства. После ареста матери его отправили в интернат, рассказала сестра подсудимой.

Слушание дела о взятках в Росреестре продолжится 10 сентября.

Роман Кряжев