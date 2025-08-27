Мошенников исправит СВО

Как стало известно “Ъ”, до восьми лет строгого режима получили по приговору Таганского райсуда Москвы шестеро фигурантов уголовного дела в отношении бывших руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) «Омега групп». Их признали виновными в мошенническом завладении накоплениями пенсионеров, в том числе ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, которым обещали до 60% годовых. При этом четверо фигурантов отправились штурмовиками на СВО, а еще двое рассчитывают присоединиться к ним в ближайшее время.

Приговор судья Альбина Тимакова вынесла 26 августа по итогам разбирательства, шедшего в Таганском суде с апреля 2023 года. Как рассказывал “Ъ”, на скамье подсудимых находились десять бывших руководителей и сотрудников столичного ПИК «Омега групп» и связанных с ним структур, обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установили следствие и суд, аферисты вначале привлекали средства под 16% годовых, объясняя, что деньги будут вложены в строительство жилых домов в Германии, которое требует дополнительных оборотных средств. Затем ставки выросли до 24%, а иногда и до 58%.

С вкладчиками заключались договоры займа на суммы от 200–300 тыс. до нескольких миллионов рублей с ежемесячной выплатой процентов. Абсолютное большинство пайщиков — люди пенсионного и предпенсионного возраста, которые отдали аферистам все свои сбережения. Среди них были и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Деятельность кооператива долго не вызывала подозрений, поскольку у него имелись все признаки преуспевающей организации: солидные офисные помещения, штат «менеджеров по работе с клиентами», красочные рекламные буклеты, интернет-сайт, книжки пайщиков и гарантийные письма с подписью гендиректора. Позже была специально создана юридическая фирма, которая также не вела настоящей финансово-экономической деятельности, но под ее видом вкладчиков убеждали внести дополнительные суммы для возврата своих ранее утраченных средств.

Позже всем им сообщили, что организация неудачно вложила средства в криптовалюту и обанкротилась. По некоторым данным, собранные деньги действительно были переведены в токены и биткойны и выведены за границу.

В мае 2022 года ЦБ в рамках «противодействия недобросовестным практикам» опубликовал «список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», в который попала «Омега», зарегистрированная в Челябинске.

Проверку по заявлениям пенсионеров изначально вела полиция. Однако затем под давлением адвокатов и прокуратуры уголовное дело поручили управлению СКР по Центральному административному округу Москвы, следователи которого при поддержке оперативников МВД и провели задержания.

Предполагаемому организатору пирамиды Владимиру Дрягину удалось скрыться, по некоторым данным, в Польше. Большинство его сообщников поместили в СИЗО, но потом почти все они были отпущены.

Как рассказывал “Ъ”, Андрея Кочанова, несмотря на его предполагаемую роль правой руки сбежавшего лидера преступной группы, на счету которой было как минимум 123 преступных эпизода, оставили под домашним арестом.

В июне прошлого года Кочанов неожиданно перестал являться в суд. Его адвокатам с большим трудом удалось доказать суду, что фигурант не сбежал от правосудия, а, заключив контракт с Минобороны, отправился на СВО. Между тем примеру Андрея Кочанова последовали еще трое обвиняемых. Один из них получил ранение и сейчас якобы проходит курс реабилитации. В итоге к стадии прений сторон на скамье подсудимых осталось лишь шесть человек, которым вменяли в вину 105 эпизодов мошенничества. Из фигурантов только один, Сергей Егоров, находился под стражей, трое — под запретом определенных действий, а еще двое — под подпиской о невыезде. Стоит отметить, что суровая мера пресечения первому из них была связана с тем, что он летом этого года был осужден к реальному лишению свободы Зюзинским райсудом Москвы за другое особо крупное мошенничество, также совершенное в составе группы из 12 человек.

В итоге по новому приговору суда господин Егоров методом частичного сложения наказаний получил восемь лет строгого режима, а остальные пятеро — по несколько лет колонии общего режима. Стоит отметить, что в прениях сторон прокуроры просили для всех обвиняемых от 9 до 13 лет заключения. Между тем сами фигуранты просили суд о снисхождении. Они заявляли, что запрошенные гособвинением сроки наказания чрезмерно суровые. При этом простой вопрос судьи о том, признают ли они себя виновными, в последнем слове многих ставил в тупик. Фигуранты громкого дела не отрицали, что участвовали в работе кооператива, признавая само событие преступления, но утверждали, что играли в этом лишь незначительную роль. При этом они пытались апеллировать к долгим месяцам, проведенным в СИЗО, болезням, а одна из подсудимых пришла на заседание с грудным ребенком на руках. В результате последней, госпоже Кенжигалиевой, все же дали отсрочку до достижения ребенком 14-летнего возраста, а двое других осужденных — господа Морозов и Иванов, как оказалось, уже прошли медкомиссию и вскоре также отправятся на СВО вслед за своими подельниками. При этом все они обязаны по решению суда возместить материальный ущерб потерпевшим, которых в деле более 100 человек.

«Мы в целом удовлетворены решением суда, но с оговоркой, что один организатор ударился в бега, а другой ушел на СВО»,— заявил “Ъ” один из адвокатов потерпевших, Ярослав Пакулин. По его словам, он с коллегами продолжит работу над тем, чтобы виновники обмана пенсионеров ответили за содеянное «кто рублем, а кто свободой». Отдельно господин Пакулин отметил, что сторону потерпевших обрадовала позиция суда, который удовлетворил иски о взыскании материального ущерба, не став их переводить в отдельное рассмотрение в гражданском судопроизводстве, что грозило новыми «мытарствами, но не гарантировало реального возврата средств».

Сергей Сергеев