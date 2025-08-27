Биткойн не устоял

Курс самой популярной цифровой валюты — биткойна после полуторамесячного перерыва опустился ниже уровня $109 тыс. За две недели он потерял более 12%. Игру на понижение спровоцировали спекулянты, которые решили зафиксировать прибыль, полученную после роста на 60%, произошедшего с начала апреля. Часть выведенных средств ушла в эфир, что помогает удержаться его курсу вблизи исторического максимума. Инвесторы рассчитывают на скорое снижение ставки ФРС и восстановление курса биткойна до $120 тыс., а эфира — до нового исторического максимума на уровне $5 тыс.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным Coinmarketcap, 26 августа курс биткойна опускался до $108,76 тыс., минимального значения с 9 июля. Это на 1,3% ниже значений закрытия предыдущего дня. Даже с учетом последовавшей коррекции за четыре дня ведущая криптовалюта потеряла в цене более 6%, отступив от исторического максимума, установленного 14 августа,— 12%.

Снижались в цене и другие популярные виртуальные валюты: Ripple, Solana, Dogecoin, Cordano подешевели за две недели на 6–11%. Завидную устойчивость продемонстрировала вторая по популярности цифровая валюта — эфир. Его курс снизился за последние недели лишь на 5%, до уровня $4,5 тыс., что лишь на 8,7% ниже исторического максимума, установленного в конце минувшей недели. Общая капитализация рынка опустилась за минувшие две недели на $370 млрд, до $3,82 трлн.

Падению курса биткойна предшествовал период длительного роста. С начала апреля он вырос более 60%, при этом начиная с середины мая курс регулярно обновлял максимумы, последним из которых и стал достигнутый 14 августа уровень в $124,5 тыс. «Мы наблюдаем классическую рыночную динамику: при достижении значимых психологических и ценовых максимумов всегда усиливается давление со стороны продавцов»,— отмечает ведущий аналитик криптоброкера Сifra Markets Александр Крайко. Идентичные сценарии разворачивались в марте и декабре 2024 года, когда после прорыва уровней $70 тыс. и $100 тыс. курс в течение нескольких дней падал на 13–15%.

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) также свидетельствуют о преобладании продаж цифровых активов международными инвесторами. По оценке “Ъ”, основанной на данных Bank of America (учитывают сведения EPFR), на прошлой неделе инвесторы забрали из фондов, основу которых составляют ETF на биткойн, около $0,7 млрд. Это в шесть раз ниже привлечений неделей ранее, когда курс биткойна обновил исторический максимум, но один из сильнейших оттоков в этом году. По оценке Александра Крайко, только биткойн-ETF на прошлой неделе потерял $1,17 млрд.

Однако не весь капитал уходит с цифрового рынка, часть реинвестируется в ETF, ориентированные на эфир. На сменившийся фокус внимания инвесторов, в частности, указывает управляющий партнер финансового холдинга VG Group Вагиз Нуруллов. «ETH сегодня — хедлайнер вечеринки этого сезона, на этом фоне популярность биткойна поугасла»,— отмечает эксперт. Интерес к эфиру подстегнул указ Дональда Трампа по пенсионным планам 401(k), который может открыть доступ крипторынка к триллионам долларов пенсионных сбережений американцев. «На рынке произошла ротация активов: после продолжительного снижения пара ETH/BTC развернулась вверх, сигнализируя о перетоке капитала из биткойна в относительно недооцененный эфириум»,— отмечает владелец и гендиректор GIS Mining Василий Гиря.

В текущих условиях эксперты смотрят на перспективы цифровых валют с робким оптимизмом, так как пик продаж прошел и на рынке начали появляться робкие покупки. «После коррекции всегда возрастает количество покупателей, которые ждут "скидку", и именно сейчас мы видим рост активности в зонах поддержки»,— отмечает ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли. Но и сильного роста он не ждет, допуская колебания курса биткойна в широком диапазоне $110–120 тыс. У эфира, по его мнению, зона поддержки находится в диапазоне $4–4,2 тыс., а ключевой уровень сопротивления — $4,9–5 тыс.

Сильным фактором поддержки может стать понижение ставки ФРС США в сентябре, о возможности данного шага в минувшую пятницу на ежегодной конференции в Джексон-Хоуле заявил глава регулятора Джером Пауэлл. «При общем развороте рынка вверх ETH продемонстрирует более динамичный рост, чем BTC, благодаря эффекту ротации капитала и нарративу вокруг принятия стейкинга на Ethereum ETF»,— отмечает Александр Крайко. В случае если же понижения ставки не будет, «рынку будет очень плохо», предупреждает Вагиз Нуруллов.

Виталий Гайдаев