Собрать ребенка в школу в этом году обойдется россиянам в 52,2 тыс.

Больше всего выросли траты на школьные рюкзаки: в этом году они стоили почти 7 тыс. руб., что на 2,3 тыс. руб. (или на 50%) дороже, чем в 2024 году. Основную часть денег родители, как и прошлом году, потратят на школьную форму — она обойдется почти в 30 тыс. руб. Расходы на одежду и портфель составляют 70% от всех трат на сборы ребенка в школу.

Траты на приобретение учебников и рабочих тетрадей составили чуть больше 7 тыс. руб. Еще 5 тыс. руб. семьи потратили на канцелярию. В сравнении с одеждой и обувью эти категории подорожали несильно (+430 руб. и +186 руб. соответственно). Также на 21% за год выросли траты на подарки и цветы учителям к 1 сентября, в среднем сумма составляет 3,4 тыс. руб. (+595 руб.).

«На первый взгляд такой рост кажется довольно значительным, однако доля "школьного чека" в средней номинальной зарплате колеблется не так сильно: как правило, такие расходы составляют примерно ее половину»,— обращают внимание авторы исследования. В этом году этот показатель вырос на 5 процентных пунктов (с 50% в 2024 году до 55% в 2025-м).

Исследователи обращают внимание на то, что в региональной структуре расходов к школе фиксируются «устойчивые различия». Максимальные чеки зафиксированы в Северо-Западном и Сибирском федеральном округах (62,9 тыс. и 62,1 тыс. руб. соответственно). Минимальные — в Центральном (46,1 тыс. руб.) и Северо-Кавказском округах (44,9 тыс. руб.) «Во всех округах основу корзины формируют одежда и обувь, но их нагрузка существенно выше в холодных Северо-Западном и Сибирском округах»,— объясняет ВЦИОМ.

Полина Ячменникова