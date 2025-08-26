В Черноземье 27 августа местами пройдут дожди, от +7°С до +21°С
В среду, 27 августа, в регионах Черноземья будет чувствоваться приближение осени, местами пройдут дожди. Температура — от +7°С ночью до +21°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.
В Белгороде будет облачно с прояснениями. Ночью температура составит +9°C. Днем — +21°C.
В Воронеже ночью — облачно, небольшой кратковременный дождь, +9°C. Днем — облачно с прояснениями, +19°C.
В Курске ночью будет облачно с прояснениями, +8°C. Днем — облачно, временами небольшой дождь, +16°C.
В Липецке ночью — облачно, временами небольшой дождь, +8°C. Днем — переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, +18°C.
В Орле — облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, +7°C. Днем — дождь, +15°C.
В Тамбове — временами небольшой дождь. В темное время суток — облачно, +9°C. Днем — облачно с прояснениями, +19°C.