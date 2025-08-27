Рынок IT массово ищет специалистов по «вайб-кодингу»

Число вакансий с требованием навыка «вайб-кодинг» — программирования с помощью нейросетей — с начала 2025 года выросло на 27%. Об этом свидетельствуют данные исследования hh.ru, с которым ознакомился «Ъ». Медианная зарплата на таких позициях в Москве и Петербурге достигает 140 тыс. руб.

Подход, при котором разработчик формулирует задачу ИИ на естественном языке, а тот генерирует код, ускоряет работу и снижает порог входа в профессию. В «СберТехе» его называют стратегическим преимуществом для бизнеса.

Однако эксперты предупреждают о рисках: код становится более «тяжелым», уязвимым и дорогим в поддержке. Для минимизации угроз в компании возвращают обязательный код-ревью и фиксируют ответственность за проверку решений ИИ.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Код по вайбу».