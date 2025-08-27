Смольный укрощает амбиции

Смольный обновил план развития города до 2035 года. В новую социально-экономическую стратегию вошла уже неоднократно упоминавшаяся губернатором Александром Бегловым программа десяти приоритетов развития. Ранее обсуждавшиеся планы, как следовало из презентации, в итоге замедлятся. Правительство прогнозирует рост безработицы и бедности, хотя и отмечает, что средняя зарплата составит 267 тыс. рублей. Самой обсуждаемой частью стратегии стали планы по строительству 16 новых станций метро за 10 лет.

Проект обновленной стратегии социально-экономического развития Петербурга представил 26 августа председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов на заседании городского правительства. Фактически Смольный вносит изменения в закон, утвержденный семь лет назад. В последний раз его изменяли в 2022 году. Сейчас документ вновь требует доработки. Как пояснил господин Зырянов, это обычная ситуация, поскольку в чем-то город преуспевает из-за экономической обстановки, а где-то отстает — из-за нее же. По словам чиновника, власти рассчитывают нарастить доходы бюджета к концу 2035-го минимум до 2,9 трлн рублей (в 2,2 раза по сравнению с 2024-м). Для этого город должен стабильно увеличивать темпы роста ВРП.

Надеется город увеличить объем инвестиций в основной капитал — до 3,9 трлн рублей (в 2,6 раза в сравнении с 2024-м). За десять лет Смольный надеется увеличить среднемесячную зарплату до 267 тыс. рублей (по последним данным правительства Петербурга она составляла 110 тыс. рублей). Чтобы обеспечить деньгами петербуржцев, Смольный хочет устраивать их на предприятия региона, параллельно удовлетворяя и городские нужды. При этом безработица, судя по докладу, вырастет с 1,5% до 2%. Вырастет и уровень бедности: с 3,5% в прошлом году до 4,15% через 10 лет. В ныне действующей версии стратегии развития Петербурга к 2035-му он должен был опуститься до 2,6%. Снизится за это время уровень образования — почти на 5%.

Как следует из слайдов представленной презентации, за пять лет Смольный планирует открыть 10 новых станций метро, еще шесть — к 2035 году. Какие станции будут открыты до 2030-го, Алексей Зырянов не озвучил. По словам вице-губернатора Николая Линченко, это будут «Юго-Западная», «Путиловская», «Лиговский проспект-2», «Шуваловский проспект», «Каменка», «Богатырская», «Морской фасад», «Гавань», «Улица Доблести», «Брестская». Приоритетно для города, отмечают в Смольном, поскорее соединить юго-запад Петербурга с его северо-востоком коричневой линией. До конца года, по уверениям правительства, должен открыться первый ее участок: Юго-Западная — Путиловская. Тем не менее город замедляет темпы строительства метрополитена. Так, например, за эти 10 лет власти больше не планируют открыть петлю от «Проспекта Ветеранов» через «Пулково» и «Экспофорум» к «Звездной», о чем говорилось на ПМЭФ-2025.

Среди планируемых на открытие станций могут быть и те, которые сейчас открыты на прогон, но не имеют выхода на поверхность. О конфликтах вокруг строительства выходов с «Театральной», впрочем, чиновники не говорят и говорить открыто пока не хотят. Кроме того, 14 станций за это время закроют — на реконструкцию.

Отдельно господин Зырянов напомнил о планах вводить электротранспорт на альтернативных видах топлива, а также беспилотный транспорт. Чтобы разгрузить город, к 2035 году надеются все-таки уже запустить мегапроекты: вторую очередь аэропорта Пулково, КАД-2, «наземное метро», ШМСД, Большой Смоленский мост и ВСМ. Алексей Зырянов отмечает: средняя продолжительность поездки на работу уменьшится на 10 минут — с 60 минут до 50.

Акцент в промышленности город намерен сделать на энергетическом и транспортном машиностроении, радиоэлектронике, фармацевтике, автомобильной и пищевой промышленности, танкостроении и беспилотных авиационных системах. Планируется к 2035-му открыть «Хайпарк» и «Невскую дельту», а также запустить 30 детских технопарков и открыть суперколледж с техническим уклоном на 3 тыс. студентов.

За десять лет, судя по обновленной стратегии, в городе появятся 74 новых медучреждения. Еще 75 будут отреставрированы. Парк скорой помощи же пополнится на 908 автомобилей. Рождаемость за это время Смольный намерен увеличить: коэффициент должен составить 1,5 ребенка на человека вместо 1,25 в 2024 году. Впрочем, этот показатель изменили в новой версии стратегии — ранее правительство надеялось уже в прошлом году обогнать тот показатель, которого теперь Смольный хочет ждать 10 лет. Метро за пять лет получит 950 новых вагонов, трамваев станет почти на 300 больше, троллейбусов — на 400, электробусов — также. Однако доля старого транспорта вырастет на 6%, несмотря на то, что парк будет стабильно пополняться.

Туризм, полагают в Смольном, будет продолжать постепенно расти после пандемии коронавируса. Для туристической привлекательности город за 10 лет отреставрирует Апраксин двор, территорию «Красного треугольника», здания Невского проспекта, Конюшенное ведомство, фасад Петропавловской крепости. Главными инвестиционными проектами, которыми Петербург будет пытаться удивить туристов, станут курорт «Санкт-Петербург марина» и «Остров фортов» — туркластер на острове Котлин в Кронштадте.

