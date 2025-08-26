Первый новгородский

Ушел из жизни Михаил Прусак — первый губернатор Новгородской области, руководивший регионом с 1991 по 2007 год. Он стал самым молодым губернатором «ельцинского призыва» и оказался одним из тех, кто смог задержаться на своем посту и при Владимире Путине. В последние годы господин Прусак, прошедший через банкротство и тяжелую болезнь, жил на пособие, назначенное облдумой в связи с его тяжелым финансовым положением.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Губернатор Новгородской области Михаил Прусак (2006 год)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О смерти Михаила Прусака на 66-м году жизни сообщил 26 августа врио главы Новгородской области Александр Дронов. «Михаил Михайлович возглавлял Новгородскую область в очень непростые годы,— написал он в своем Telegram-канале.— Но его профессионализм, смелость, умение брать на себя ответственность и принимать подчас непопулярные решения позволили региону сделать важнейшие шаги в развитии. Кто-то считал, что он был резок и "неудобен", но Прусак всегда отстаивал свою позицию и интересы ставшей ему родной Новгородчины».

Михаил Прусак родился в 1960 году в Ивано-Франковской области Украинской ССР в семье репрессированного. В 1986 году, по окончании Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, был направлен в Новгородскую область, где работал вторым и первым секретарем Холмского райкома комсомола, а затем возглавлял совхоз «Трудовик». В 1989 году он стал народным депутатом СССР по квоте ВЛКСМ и вошел в Межрегиональную депутатскую группу, что и стало настоящим началом его политической карьеры.

Осенью 1991-го, когда победивший ГКЧП Борис Ельцин начал зачистку региональных политических элит, господин Прусак был назначен главой администрации Новгородской области. Он стал самым молодым российским губернатором: на момент вступления в должность ему был 31 год. Возглавляемый им регион почти сразу приобрел репутацию одного из лидеров экономических реформ. В 1994 году с подачи губернатора был принят областной закон о налоговых льготах, который позволил привлечь в область более $1,5 млрд зарубежных инвестиций.

После этого Михаил Прусак трижды избирался губернатором на прямых выборах — в 1995 (56,17% голосов), 1999 (91,56%) и 2003 (78,73%) годах. Что не помешало ему в начале 2000 года стать одним из первых высокопоставленных политиков, высказавшихся за отмену губернаторских выборов, а заодно и за продление до семи лет срока полномочий президента (которым тогда уже готовился избраться Владимир Путин).

Партийная жизнь господина Прусака была куда более разнообразной. В 1993 году он участвовал в создании Партии российского единства и согласия, в 1995-м стал одним из видных членов движения «Наш дом — Россия», в сентябре 2001-го ненадолго возглавил Демократическую партию, а в феврале 2005 года вступил в «Единую Россию». А спустя еще два года, за месяц до истечения очередного срока полномочий, Михаил Прусак подал в отставку. Это событие совпало с проверками ФСБ и прокуратуры в областной администрации, которые, однако, для самого экс-губернатора никаких последствий не имели.

В последние годы господин Прусак сталкивался с серьезными финансовыми трудностями.

В 2017 году он был признан банкротом из-за долга в размере 274 млн руб. перед Россельхозбанком, связанного с его бизнес-проектами в агрохолдинге «Кировхлеб». Суд постановил реализовать имущество экс-губернатора, а позднее освободил его от обязательств по выплате кредиторам еще 6,4 млрд руб. В 2021 году Новгородская облдума назначила Михаилу Прусаку ежемесячную выплату в размере 25,5 тыс. руб. в связи с тяжелым финансовым положением и инвалидностью после инсульта.

Анастасия Корня, Дмитрий Сотак