Вычет изучен в деталях

Верховный суд РФ (ВС) разрешил заявлять к вычету НДС, уплаченный при ввозе в Россию импортных запчастей, даже если они были поставлены бесплатно. Главное — уплата налога на таможне и использование товара в производственной деятельности или в целях перепродажи. Решение об этом вынесла экономколлегия по жалобе Мурашинского фанерного завода, который импортировал запчасти для замены дефектных деталей по гарантии. Ранее арбитражные суды согласились с налоговиками, что предприятие не вправе вычесть уплаченный при ввозе НДС, однако высшая инстанция встала на сторону бизнеса. Юристы отмечают актуальность решения для любых предприятий, работающих на зарубежном оборудовании.

ВС рассмотрел налоговый спор между Мурашинским фанерным заводом и кировскими налоговиками. В 2019 году предприятие купило у иностранных поставщиков оборудование, при ввозе в Россию уплатило за него НДС, а затем заявило сумму налога к вычету. Тогда претензий у налоговой инспекции не возникло. Вопросы к заводу появились после того, как в 2022 году он импортировал запчасти для замены дефектных деталей поставленного оборудования. Поставка осуществлялась безвозмездно, так как ввозимые товары предоставлялись в рамках гарантийного обслуживания. При ввозе запчастей предприятие заплатило за них 360 тыс. руб. НДС от своего имени. Однако, когда завод включил эту сумму налога в состав налоговых вычетов и заявил к возмещению из бюджета, налоговики выступили против. В возмещении было отказано, а завод обязали уплатить недоимку на эту сумму.

Бизнес счел, что все же имеет право на вычет, и обратился за защитой своих прав в Арбитражный суд Кировской области, но там решение налоговой инспекции признали законным. Суд счел, что оснований для получения налогового вычета нет, так как предприятие не платило иностранным продавцам за запасные детали. Более того, по мнению первой инстанции, не было и объекта налогообложения, ведь договоры купли-продажи на эти запчасти не заключались, плата за товары не взималась, по сути, продавцы лишь безвозмездно по гарантии устранили недостатки оборудования, поставленного по контрактам 2019 года. Эти выводы устояли в апелляции и окружной кассации.

Завод подал жалобу в ВС, в которой настаивал, что при ввозе безвозмездно передаваемых на замену деталей они все равно являются товарами и, соответственно, объектом налогообложения. По этим доводам судья ВС передал дело в экономколлегию, которая в итоге поддержала сторону бизнеса. В своем решении коллегия подчеркнула, что компания уплатила на таможне НДС со стоимости новых деталей, ввозимых взамен бракованных, то есть завод «сформировал источник возмещения из бюджета НДС». Тот факт, что запчасти импортировались бесплатно по гарантии, не влияет на право вычета, так как Налоговый кодекс РФ на этот случай никаких других требований не устанавливает, условия об оплате товара в регулировании нет, отметил ВС.

Важно лишь, чтобы соблюдались общие правила для получения вычета по таможенному НДС, разъяснила экономколлегия. Среди них фактическое перемещение товара через таможенную границу РФ в определенных целях (здесь — для внутреннего потребления), уплата налога таможенным органам, принятие товаров налогоплательщиком на учет и использование их в облагаемой НДС деятельности либо для перепродажи. В данном случае запчасти поставлялись к оборудованию, которое завод как раз использует в своей производственной деятельности, детали были применены в ремонте и впоследствии списаны. ВС указал, что завод выполнил все условия, поэтому вправе заявить к вычету и возместить НДС. В связи с этим экономколлегия признала решения налоговой инспекции недействительными.

В ФНС не стали комментировать это дело.

НДС как часть производственных затрат

Руководитель налоговой практики K&P.Group Виктория Канишевская подчеркивает прецедентность позиции ВС, так как ранее аналогичные дела не передавались в коллегию, а практика по большей части складывалась в пользу налоговиков. Старший налоговый консультант Tax Compliance Сергей Иванов рассказывает, что суды часто упирались в формальное отсутствие оплаты за товары, хотя поставка гарантийных запчастей не является изолированной сделкой, а связана с первоначальной продажей оборудования. Партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов поясняет, что стоимость новых деталей и ремонта экономически включена продавцом в цену поставленного оборудования.

Управляющий партнер АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Евгений Тимофеев подчеркивает, что не платить НДС при ввозе запчастей завод не мог, поскольку для таможни не имеет значения, поставляется товар за плату или безвозмездно. Таможенный орган не анализирует нюансы договора и основания поставки, его задача — исчислить и взыскать таможенные платежи, включая НДС, добавляет господин Иванов. Таким образом, продолжает он, ввоз даже безвозмездно поставленных запчастей облагается входным НДС, который подлежит последующему вычету (или возмещению) при соблюдении условий, которые приводит ВС. А неуплата НДС, уточняет гендиректор национальной юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев, приводит к невозможности растаможить товар и к начислению пеней.

В связи с этим юристы поддерживают позицию ВС. Уплата НДС при ввозе — элемент производственных затрат, направленных на обеспечение реализации товаров и услуг, с которых завод уже уплатил НДС, поясняет Сергей Иванов. Если предприятие не может возместить из бюджета НДС, уплаченный на входе, это равносильно введению для него дополнительного налога, что нарушает основные принципы налогообложения и увеличивает налоговую нагрузку на бизнес, отмечает господин Мирзоев. Поэтому решение ВС с закрытым перечнем из четырех конкретных условий будет крайне полезно для всех споров бизнеса о праве на вычет таможенного НДС, считает господин Зарипов.

«Несмотря на то что ввоз оборудования в последние годы затруднен, российские компании тем не менее продолжают закупать его для обновления производства»,— отмечает госпожа Канишевская. Ситуации с бесплатным ввозом гарантийных запчастей, признает Сергей Иванов, распространены в отраслях, работающих с высокотехнологичным и сложным оборудованием, имеющим длительный производственный цикл и гарантию. Особенно актуальны выводы ВС для обрабатывающей промышленности, машиностроения, автопрома и энергетического сектора, добавляет Юрий Мирзоев. Кроме того, такой подход может по аналогии применяться, например, к ввозу образцов или материалов для испытаний и тестов, полагает Сергей Иванов.

Ян Назаренко, Анна Занина, Евгения Крючкова