Киберпреступность душат пакетом

Минцифры разработало второй пакет мер по борьбе с киберпреступниками. В нем около 20 различных инициатив: от самозапретов для граждан до новых требований для операторов сотовой связи. Некоторые предусматривают административную и уголовную ответственность за ряд мошеннических операций. А для борьбы с дропперами вводятся ограничения по количеству банковских карт — не больше десяти на человека. Эксперты называют документ содержательным. Но отмечают, что некоторые инициативы уже вызвали вопросы и негативную реакцию игроков рынка. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Как отмечают в Минцифры, новые меры создадут многоуровневую систему защиты граждан в цифровой среде. Например, среди инициатив, на которые обратили внимание эксперты, есть давно анонсированная единая система согласий на обработку персональных данных. Управлять ими, в частности, при необходимости отзывать можно будет на «Госуслугах». А вот у операторов связи могут появиться новые обязанности. Ведомство предлагает обязать их передавать сведения о номерах мошенников в систему «Антифрод». А также в течение месяца возмещать ущерб похищенных с мобильного счета средств, если будет установлено, что инцидент произошел из-за бездействия оператора связи. Аналогичный механизм будет внедрен и в отношении банков.

Игроки рынка это встретили без восторга, отмечает гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков: «Действительно, часть мошеннических схем касается личных кабинетов и кошельков, привязанных к номерам телефонов. От операторов требуется, во-первых, исполнение действующего законодательства, в частности, установка антифрод-систем и своих собственных инструментов. Наверное, это достаточно тяжелый технологический момент. Любая такая система учится с помощью искусственного интеллекта. Но всегда бывают ситуации, когда мошенники начинают с чистого листа. И как с этим будут справляться, пока неизвестно».

Меры также усиливают контроль за телефонными вызовами. Граждане смогут установить самозапрет на входящие с иностранных номеров. В остальных случаях международные звонки будут помечаться специальным индикатором. 54 страницы поправок могут открыть новую эру в регулировании, в частности, мобильной связи, отмечает управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко. В то же время, по его словам, там нет ничего позитивного для свобод и технологий: «Мошенничество чаще всего строится на коммуникации один на один, а законопроект явно предназначен для воздействия на большое количество людей. Например, создание базы идентификаторов устройств позволит выключать обслуживание любого аппарата или не допустить использование тех устройств, на которых не установлен Max или какое-то другое, в том числе, может быть, шпионское ПО, которое будет вводиться в качестве обязательного в будущем».

Еще один пункт признает отягчающим обстоятельством использование нейросетей при совершении киберпреступлений. За это может грозить до шести лет тюрьмы или штраф до 500 тыс. руб. Однако все упомянутые меры едва ли можно назвать новыми, отмечают эксперты. Большинство из них так или иначе уже функционируют. Например, крупные банки возвращают деньги пострадавшим, если те правильно выполнили процедуру.

И входящие номера давно и по-разному маркируются, говорит директор компании «IT-Резерв» Павел Мясоедов. Но, по его словам, точечно такие правила не работают: «Сначала игрокам отрасли дали возможность самим разобраться с проблемой. Они собирались в комитеты, рабочие группы, делали базы данных с номерами потенциальных преступников. Была введена блокировка спам-звонков, но воз и ныне там. Кто-то соблюдает эти меры, кто-то — нет. Нужно бороться, но каждый делает это по-своему. Поэтому власти просто начинают вводить в этой сфере меры, обязательные для всех».

При этом, по словам экспертов, все еще остаются нерешенными, в частности, вопросы ответственности. Кто будет виноват в случае утечки данных? Не начнут ли операторы и банки перекладывать друг на друга ответственность? Например, важно разработать критерии «вредного», чтобы регулировать внесудебную блокировку фишинговых сайтов и не заблокировать ничего потенциально полезного.

Екатерина Вихарева, Анна Кулецкая