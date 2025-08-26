ФРГ подняла в небо истребители из-за российского Ил-20М над Балтийским морем

Два немецких истребителя Eurofighter были подняты в небо по тревоге. Причиной стало появление российского разведывательного самолета Ил-20М над Балтийским морем, утверждает представитель ВВС Германии. Его слова передает Focus.

Истребители вылетели с авиабазы в Лаге для опознания российского Ил-20М. Представитель ВВС заявил, что самолет совершил полет и оставался в международном воздушном пространстве без предварительного уведомления.

Это был десятый подобный случай запуска немецких истребителей в этом году. Издание пишет, что ситуация в Балтийском регионе в последнее время обострилась «из-за попыток шпионажа и предполагаемых диверсий».