Бывших топ-менеджеров пермского завода «Телта» отправили в колонию

Второй западный окружной военный суд ужесточил приговор бывшему директору ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексею Высокову и экс-главбуху Елене Гришиной. Как сообщает «Ъ», оба решением апелляционной инстанции были отправлены в колонию на семь лет за дачу взятки в крупном размере бывшему начальнику одного из отделов Главного управления связи (ГУС) Минобороны Сергею Слюсарю. Как установили следствие и суд, они подарили взяткополучателю в разные годы электросамокат, телевизор и квадрокоптер на общую сумму 170 тыс. руб. Переданное имущество предназначалось за общее покровительство и помощь «Телте» в оформлении документов, необходимых для получения госзаказа.

Генеральный директор ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексей Высоков (на экране, слева) и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина (на экране, справа) во время заседания суда.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Алексей Высоков и Елена Гришина вину признали частично. Приговором суда первой инстанции им было назначено наказание в виде 2,5 млн руб. штрафа каждому. В апелляционном представлении прокуратура потребовала восемь лет колонии для господина Высокова, семь лет и восемь месяцев лишения свободы для госпожи Гришиной. Представление надзорного органа было удовлетворено частично.