Бывший глава Осы вернулся в «Газпром»

Бывший глава Осинского муниципального округа Алексей Григорьев вернулся в Чайковский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» (ГГП), сообщает Ura.Ru. Он занял пост начальника строительно-монтажного управления.

В пресс-службе ГГП подтвердили факт назначения. Отмечается, что он курирует газификацию восьми территорий Прикамья - Осы, Чайковского, Елово, Барды, Чернушки, Куеды, Уинского и Октябрьского.

Алексей Григорьев возглавлял муниципалитет с 2010 по 2025 годы. До назначения работал в Чайковском филиале ГГП. В начале года он не стал подавать документы для участия в новом конкурсе на пост главы округа на фоне конфликта с рядом депутатов местной думы.