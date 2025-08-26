Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бывший глава Осы вернулся в «Газпром»

Бывший глава Осинского муниципального округа Алексей Григорьев вернулся в Чайковский филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» (ГГП), сообщает Ura.Ru. Он занял пост начальника строительно-монтажного управления.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пресс-службе ГГП подтвердили факт назначения. Отмечается, что он курирует газификацию восьми территорий Прикамья - Осы, Чайковского, Елово, Барды, Чернушки, Куеды, Уинского и Октябрьского.

Алексей Григорьев возглавлял муниципалитет с 2010 по 2025 годы. До назначения работал в Чайковском филиале ГГП. В начале года он не стал подавать документы для участия в новом конкурсе на пост главы округа на фоне конфликта с рядом депутатов местной думы.