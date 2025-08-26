Умер бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак

Ушел из жизни бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак. Ему было 65 лет. Михаил Прусак возглавлял Новгородскую область с 1991 по 2007 год.

«Кто-то считал, что он был резок и "неудобен", но Прусак всегда отстаивал свою позицию и интересы ставшей ему родной Новгородчины»,— написал врио главы региона Александр Дронов.

Михаил Прусак родился 23 февраля 1960 года. Окончил Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. Был депутатом Верховного совета СССР, затем — Совета федерации. С 1991 по 1995 годы работал главой администрации Новгородской области.