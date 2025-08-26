Чистая прибыль российских банков в июле составила 397 млрд рублей

Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 1,3% по сравнению с июнем — до 397 млрд руб. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора РФ». В июне чистая прибыль составляла 392 млрд руб.

Доходность на капитал (ROE) незначительно выросла — с 24,5% до 24,9%. Совокупный финансовый результат банковского сектора с учетом положительной переоценки ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале, в основном облигаций федерального займа, составил около 515 млрд руб., тогда как в июне этот показатель достигал около 640 млрд руб.

С начала года банки заработали 2,1 трлн руб., что примерно соответствует показателям аналогичного периода прошлого года, подчеркивает регулятор.

При этом регулятор отмечает снижение общего дохода банков — до 285 млрд руб. (-44 млрд, или -13%) несмотря на увеличение чистого процентного дохода на 9% (+54 млрд рруб.), что связано с ростом кредитного портфеля. Снижение доходов от прочих активов (-101 млрд руб.) связано с отсутствием высокой прибыльности по операциям с ценными бумагами в июле.

Результаты по кредитам остались практически неизменными (+5 млрд руб., +4%). Объем неосновных (волатильных) доходов от операций с валютой и производными финансовыми инструментами снизился до 155 млрд руб. (-7 млрд руб.).