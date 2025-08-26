Дания не исключила признания Палестины

Дания допускает признание Палестины, если она будет демократическим государством. С таким заявлением выступила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после протестов в центре Копенгагена 24 августа. Более 10 тыс. человек вышли на улицы столицы с призывом прекратить войну в секторе Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Метте Фредериксен

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters Метте Фредериксен

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

«Мы не говорим "нет" признанию Палестины как государства. Мы за это... Но, конечно, мы должны быть уверены, что это будет демократическое государство»,— приводит слова госпожи Фредериксен агентство Reuters.

Три государства «Большой семерки» — Франция, Великобритания и Канада — объявили о намерении признать Государство Палестина. Ожидается, что это произойдет в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН.

Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.