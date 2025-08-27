«Бриз» ставит на многофункциональность

Управляющая компания «Бриз» направит 1,7–1,9 млрд рублей в создание многофункционального технопарка «1618», площадью 24 тыс. кв. м на Литовской улице, 16Б. Участники рынка говорят, что с учетом построенного вокруг жилья подобный формат может оказаться востребованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект многофункционального технопарка «1618» на Литовской улице, 16Б

Фото: технопарк «1618» Проект многофункционального технопарка «1618» на Литовской улице, 16Б

Фото: технопарк «1618»

Как рассказал директор отдела продаж индустриальной недвижимости ООО «Бриз» Артем Чесноков, технопарк реализуется на участке площадью 3,5 га.

«Рядом находятся станция метро, железнодорожная станция "Кушелевка" и множество остановок общественного транспорта. Выгодное расположение в окружении более 30 жилых комплексов обеспечит объекту высокий трафик и доступ к кадрам,— говорит господин Чесноков.— Сейчас мы уже ведем активные переговоры с рядом якорных арендаторов. По нашему предыдущему опыту в течение полугода в таком комплексе закрываются около 70% всех вакансий».

Технопарк будет включать в себя как компактные помещения для стартапов и малого бизнеса (от 50 кв. м), так и крупные производственные и офисные блоки площадью в несколько сотен квадратных метров. Также в составе комплекса планируется разместить коворкинг, заведения общепита и конференц-зал.

Проект будет реализован в четыре очереди. Первая очередь, включающая два торгово-офисных здания общей площадью 4343 кв. м, уже построена. Вторая очередь (6255 кв. м) будет представлена шоурумами стрит-ритейл и торгово-офисным комплексом. Третья и четвертая очереди (8372 кв. м и 5528 кв. м соответственно) отданы под light industrial и офисные помещения.

Участники рынка полагают, что локация для подобного проекта выбрана удачно. Станислав Ступников, партнер и генеральный директор «МТЛ. Управление активами», говорит: «С учетом того, сколько там понастроили жилья, такой формат однозначно будет востребован. И торговые, и тем более офисные помещения найдут своего арендатора, тем более что метро там рядом. С торговыми помещениями, правда, нужно не переборщить: там относительно недалеко есть торгово-развлекательный комплекс "Европолис", он серьезно оттягивает на себя трафик,— сответственно, на Литовской нужен какой-то микрорайонный формат, ориентированный на близлежащие дома. Все, что связано с light industrial,— в этой локации на такие помещения спрос достаточно высокий. Так что проект перспективный, главное — сделать правильное зонирование, ну и, соответственно, чтоб было хорошо упаковано и реализовано».

Управляющий партнер аналитического агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева также уверена, что место под проект удачное: транспортная доступность хорошая, жилая застройка вокруг обеспечит поток арендаторов и персонала. «Формат с гибкими площадями под стартапы и light industrial сейчас в тренде»,— добавляет она.

По ее словам, индустриальные объекты в Петербурге окупаются не раньше 8–10 лет, а если рынок продолжит штормить, то и дольше. При этом эксперт говорит, что без сильных якорных арендаторов проект может оказаться «поездом без локомотива».

Ольга Шарыгина, партнер по развитию и инвестициям экосистемы Becar Asset Management, добавляет: «Эта локация — Литовская, Полюстровский, Лабораторная — всё, что находится на северо-востоке за метро "Лесная",— это непаханое поле для девелопмента, причем совершенно разного. Там уже появляются интересные жилые проекты, скоро будут складские проекты, останутся там и производственные предприятия, и бизнес-центры. Локация с хорошей транспортной доступностью, но недооцененная, и там впереди очень много работы».

Она полагает, что конкурировать проект может с «Сатурном» или бизнес-центром на Литовской, 10, где, помимо офисов, находятся еще и складские и производственные помещения. «Возможно, технопарк будет конкурировать с "Технополисом" на "Политехнической". Любые производственные, складские и наукоемкие предприятия, которые находятся в центре города или на севере города, могут составить ему конкуренцию, даже тот же самый "Ленполиграфмаш"»,— рассуждает эксперт.

Илья Князев, директор департамента складской и индустриальной недвижимости NF GROUP в Санкт-Петербурге, говорит, что на август 2025 года общий объем площадей формата light industrial в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 112 тыс. кв. м. За восемь месяцев 2025 года было введено 8 тыс. кв. м площадей.

Средневзвешенная ставка аренды на объекты light industrial составляет 11,9 тыс. руб./кв. м/год для объектов класса А и 10,5 тыс. руб./кв. м/год — для класса В. Стоимость продажи объектов light industrial класса А составляет 105 тыс. руб./кв. м, класса В — 64 тыс. руб./кв. м. Показатели не изменились с конца предыдущего квартала.

Александра Хренкова