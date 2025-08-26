В Херсонской области сгорело более 1000 га леса

Из-за сильной засухи и боевых действий в Херсонской области выгорело более 1000 га леса. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В связи с жарой увеличилась пожароопасность. Противник нам добавляет — просто целенаправленно бьет зажигательными снарядами по полям, по посевам, по лесам. <...> Более тысячи гектаров уже выгорело»,— заявил господин Сальдо.

По его словам, в Херсонской области после Великой Отечественной войны высадили более 180 тыс. га леса.

Александр Дремлюгин, Симферополь