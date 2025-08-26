«Сложно сказать, чем все это закончится»

Угрозы в адрес Венгрии без последствий не останутся — премьер Виктор Орбан сделал жесткое заявление в адрес Владимира Зеленского и руководства ЕС. Отношения Киева и Будапешта обострились после украинских ударов по нефтепроводу «Дружба». Глава венгерского МИД Петер Сийярто дал понять, что подобные действия равносильны нападению на страну. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее очередным вызовом для объединенной Европы.

Конфликт между Украиной с одной стороны и Венгрией и Словакией с другой перешел в новую весьма опасную стадию. Похоже, что от слов стороны перешли к делам. Вернее сказать, одна из сторон. За неполный месяц Украина нанесла по меньшей мере три удара по инфраструктуре нефтепровода «Дружба». В результате Венгрия и Словакия — основные получатели российской нефти — рискуют попасть в сложное положение. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украина при попустительстве, а то и явной поддержке официального Брюсселя пытается чуть ли не силовым путем заставить Будапешт согласиться со вступлением Киева в Евросоюз и НАТО. Подобному не бывать.

Орбан также открыто обвиняет руководство ЕС в попытках отстранить его от власти. В будущем году в стране пройдут парламентские выборы, и партия нынешнего лидера вполне может их проиграть, особенно на фоне дорожающего топлива.

Владимир Зеленский в едкой шутливой форме фактически подтвердил, что существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сделал угрожающее заявление, что удары по трубопроводу равносильны нападению на страну. Будапешт и Братислава поставляют украинскому соседу нефтепродукты и электричество. По идее, можно их остановить, однако речь идет об оплаченных контрактах, и тогда будут последствия, в том числе судебные. Тогда как проблемы «Дружбы» — это форс-мажор — боевые действия.

Шутки шутками, но умышленную порчу трубы еще нужно доказать. Война, как известно, все спишет. На этом фоне поступают сообщения, что Украина активно закупает индийский дизель. Уж не тот ли, что производят из дешевой российской нефти? Наконец, численность венгерской армии, согласно данным за 2022 год, незначительно превышала 34 тыс. человек. Против украинских 800 тыс. Так что не все так просто. Орбан пытался жаловаться Дональду Трампу, но, похоже, без особого результата.

Сложно сказать, чем все это закончится. Однако позиции Виктора Орбана и Роберта Фицо не выглядят устойчивыми. Их обоих называют пророссийскими политиками. Как видно, быть таковыми сейчас очень непросто. Что касается Украины, у нее также возникли сложности с ближайшим соседом и союзником — Польшей. На исторической почве, скажем так. Как бы то ни было, проблема единства в Старом Свете никуда не делась. Если все это не решить, дальнейших сложностей точно не избежать. Особенно на фоне сложных отношений с главным союзником — Соединенными Штатами Америки.

