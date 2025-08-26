В Самаре суд арестовал дом тещи обвиняемого из «дела Бойко»

Арестован земельный участок с домом, который принадлежит теще бывшего руководителя городского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексея Мамыкина, обвиняемого в получении взятки от бизнесменов, работающих в сфере пожарной безопасности. Решение приняла судья Ленинского районного суда Самары Анна Грицык на заседании во вторник, 26 августа.

Речь идет о недвижимости на Первой линии Девятой Просеки в Самаре, которую ранее приобрели родители жены обвиняемого. До последнего времени в доме жила теща Алексея Мамыкина, 70-летняя Наталья Постникова (сейчас она находится в больнице).

В 2024 году после задержания обвиняемого суд уже арестовывал указанные участок с домом, чтобы в случае обвинительного приговора конфисковать их в доход государства. Арест имущества неоднократно продлевался, но в итоге его срок истек в июне 2025 года.

В связи с этим на заседании 26 августа гособвинитель ходатайствовала о повторном наложении ареста. Алексей Мамыкин выступил против ареста, сказав, что это имущество принадлежит не ему, а родственникам жены. В итоге суд постановил арестовать недвижимость.

Бывший руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко, а также экс-начальник регионального УФМС Игорь Дахно, бывший начальник самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и экс-сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой обвиняются в получении взяток от бизнесменов. Незаконное вознаграждение передавалось за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности.Также на скамье подсудимых находятся бизнесмены Елена Тютюнник и Наталья Фроловская, обвиняемые в даче взяток. Ян Гущин, глава группы компаний «Витязь», уже осужден на шесть лет колонии и обязан выплатить штраф в 170 млн руб.

Большинство фигурантов уголовного дела частично сознались в преступлении, и лишь Евгений Луговой не признал вину.

Георгий Портнов