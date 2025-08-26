Бизнесмен, осужденный за взятки экс-главе самарского МЧС, расплатился с Олегом Бойко премией подчиненного

Во вторник, 26 августа, в Ленинском районном суде Самары продолжился допрос свидетелей по уголовному делу о даче взяток бывшим высокопоставленным чиновникам региона, среди которых — экс-руководитель областного ГУ МЧС Олег Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Показания дал безработный Семен Борисов, в прошлом — руководитель Единого центра противопожарного мониторинга. Он рассказал, что ранее работал в организации, был в подчинении у бизнесмена Елены Тютюнник и предпринимателя Яна Гущина и отвечал за обслуживание систем противопожарной безопасности и сигнализации в соцобъектах и коммерческих структурах.

«По поручению Гущина я обследовал объекты в ТЦ, в том числе, в "Захаре". Мы с Яном Сергеевичем договаривались, что если я заканчиваю объект, он мне выписывает премию. Однажды он не этого не сделал. Он сказал мне, что 50% суммы должен отдать кому-то, но так как сумма маленькая, я ничего не получу», — рассказал свидетель.

Позже на процессе выяснилось, что «кто-то», получивший эти деньги, оказался Олегом Бойко.

Семен Борисов пояснил, что с Яном Гущиным у него были «хорошие рабочие отношения», но в итоге они разошлись, потому что между ними возникли трения и недопонимание. При этом, по словам, бизнесмена, «Ян Сергеевич отличный человек как руководитель».

Также экс-начальник Единого центра противопожарного мониторинга рассказал, что являлся держателем банковской карты, на которую руководство начисляло ему деньги и которые он отдавал бухгалтерии, «чтобы снимать денежку» и выплачивать работникам организации. Семен Борисов добавил, что не отслеживал, какой объем средств проходит через карту и что ему неизвестно, передавались ли они юридическим лицам.

Вторым дал показания бывший старший инспектор третьего пожарного отряда ГУ МЧС по Самарской области Сергей Бирверт, который одно время работал в одной из компаний Яна Гущина, а в 2025 году вышел на пенсию по выслуге лет.

Сначала он заявил, что не знал о неформальных отношениях предпринимателя с экс-главой третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрием Зининым и другими должностными лицами ГУ МЧС, но гособвинитель указала на расхождения в его показаниях в суде и на следствии: силовикам Сергей Бирверт заявил, что фирмы, с которыми сотрудничало ГУ МЧС по Самарской области и которые обслуживали системы противопожарной безопасности в организациях региона, были аффилированы Яну Гущину и являлись монополистами на рынке. Кроме того, ранее Сергей Бирверт рассказал следователям, что ГУ МЧС по Самарской области лоббировало интересы структур коммерсанта и если организации отказывались от услуг компаний Яна Гущина, представители ведомства могли затянуть сроки подключения компаний к системе противопожарного мониторинга и повлиять на завышение цен на программирование указанных систем. В суде на допросе свидетель отказался от слов «лоббирование» и «монополизация» применительно к сотрудничеству областного ГУ МЧС и Яна Гущина и сказал, что поменял свое мнение по этому вопросу. В итоге Сергей Бирверт признался, что забыл, как именно обстояло дело.

Бывший руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко, а также экс-начальник регионального УФМС Игорь Дахно, бывший начальник самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и экс-сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой обвиняются в получении взяток от бизнесменов. Незаконное вознаграждение передавалось за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности. Также на скамье подсудимых находятся бизнесмены Елена Тютюнник и Наталья Фроловская, обвиняемые в даче взяток. Ян Гущин, глава группы компаний «Витязь», уже осужден на шесть лет колонии и обязан выплатить штраф в 170 млн руб.

Большинство фигурантов уголовного дела частично сознались в преступлении, и лишь Евгений Луговой не признал вину.

Георгий Портнов