Чистая прибыль ВТБ за семь месяцев по РСБУ увеличилась на 26%

Чистая прибыль ВТБ (MOEX: VTBR) по РСБУ за январь-июль 2025 года увеличилась до 185,4 млрд руб. Сумма выросла на 26% по сравнению с прошлогодним показателем в 147,3 млрд руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на оборотную ведомость на сайте Банка России.

В начале июля ВТБ отчитался о финансовых результатах по МФСО за январь-май 2025 года. Группа получила 233,6 млрд руб. чистой прибыли, что на 0,1% больше год к году. В мае прибыль составила 68,1 млрд руб., что на 127% выше, чем за тот же период прошлого года.