Победитель конкурса «Zапорожские герои» возглавил Центр помощи участникам СВО в Мелитополе
Первый региональный Центр помощи участникам СВО в Мелитополе возглавил победитель кадрового конкурса «Zапорожские герои», ветеран спецоперации Михаил Болотов. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ветеран СВО Михаил Болотов и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Фото: Telegram-канал Губернатора Запорожской области
По его словам, господин Болотов проходил службу в подразделении «БАРС-Сармат». «Уверен, опыт боевого братства и товарищества, который дает понимание истинных ценностей, поможет справиться с задачами в новой должности. Искренне желаю Михаилу Алексеевичу и его команде успеха в ответственной и очень важной работе — защите законных прав тех, кто встал на защиту Родины»,— написал господин Балицкий в своем Telegram-канале.
Напомним, победителями кадрового конкурса для участников специальной военной операции «Zапорожские герои» стали 30 человек. Более половины из них ранее были отмечены государственными наградами за участие в боевых действиях. Ожидается, что вскоре они пройдут стажировку в региональных органах власти и будут туда трудоустроены.