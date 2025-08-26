Победитель конкурса «Zапорожские герои» возглавил Центр помощи участникам СВО в Мелитополе

Первый региональный Центр помощи участникам СВО в Мелитополе возглавил победитель кадрового конкурса «Zапорожские герои», ветеран спецоперации Михаил Болотов. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Фото: Telegram-канал Губернатора Запорожской области Ветеран СВО Михаил Болотов и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

Фото: Telegram-канал Губернатора Запорожской области

По его словам, господин Болотов проходил службу в подразделении «БАРС-Сармат». «Уверен, опыт боевого братства и товарищества, который дает понимание истинных ценностей, поможет справиться с задачами в новой должности. Искренне желаю Михаилу Алексеевичу и его команде успеха в ответственной и очень важной работе — защите законных прав тех, кто встал на защиту Родины»,— написал господин Балицкий в своем Telegram-канале.

Напомним, победителями кадрового конкурса для участников специальной военной операции «Zапорожские герои» стали 30 человек. Более половины из них ранее были отмечены государственными наградами за участие в боевых действиях. Ожидается, что вскоре они пройдут стажировку в региональных органах власти и будут туда трудоустроены.

Александр Дремлюгин, Симферополь