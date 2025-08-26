Его не может не пить

Сразу два пермских бизнесмена направили заявки в Роспатент на регистрацию за собой известного в стране товарного знака «Счастье не за горами». Это совладелец сети пивных магазинов «Хмельсолод» Ольга Субботина и производитель игрушек Андрей Бояршинов. Ранее эксклюзивное право на этот бренд отстаивал Борис Матросов, автор одноименного арт-объекта. Он проиграл судебный спор бизнесмену Алексею Мальцеву, и теперь, по словам юристов, права на товарный знак могут быть зарегистрированы любым желающим в различных сферах деятельности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявки на регистрацию товарного знака «Счастье не за горами» были направлены в Роспатент в августе этого года. По данным ресурса Znakoved.ru, автором одной из них является предприниматель Ольга Субботина. Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», она является индивидуальным предпринимателем, а также совладельцем ООО «Хмельсолод» и ООО «Брюгге». Последнее расположено на ул. Советской, 52. Там же до конца апреля находился бельгийский ресторан Brugge, который закрылся на ремонт. ООО «Хмельсолод», по данным официального сайта, развивает сеть одноименных магазинов, занимающихся продажей пива, и насчитывает 101 торговую точку. Кроме того, госпожа Субботина является совладельцем ООО «Регола-С», специализирующегося на розничной торговле. Зарегистрировать товарный знак предприниматель хочет для класса 32 МКТУ, который включает производство товаров и оказание услуг, связанных с пивом, газировками, квасом, лимонадом и коктейлями на основе пива. Связаться с Ольгой Субботиной по указанному в открытых источниках номеру телефона не удалось.

Вторую заявку направил житель Перми Андрей Бояршинов. Он просит закрепить за ним право использования этого знака по классам международной классификации товаров и услуг 9 и 28. Класс 9 МКТУ включает научные, исследовательские приборы и инструменты, а также оборудование, связанное с накоплением, хранением и производством информации, кассовые аппараты, компьютерные устройства и оборудование для дайвинга. 28-й класс объединяет игрушки, игры, спортивные товары и елочные украшения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в Перми зарегистрировано несколько лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, с такими данными. Один из них является совладельцем ООО НПК «Нуклерон», которое занимается производством радиоэлектронного оборудования. Человек с таким ИНН указан также как ИП, занимающийся производством деревянных игрушек. Максимальный срок рассмотрения Роспатентом заявки на регистрацию товарного знака составляет 18 месяцев и две недели.

В пермской повестке бренд «Счастье не за горами» получил широкую известность после того, как на городской набережной был установлен арт-объект с этой надписью авторства художника Бориса Матросова. Его работа стала одним из визуальных символов Перми. Три года назад права на одноименный товарный знак стали предметом споров в суде по интеллектуальным правам. В 2022 году этот бренд зарегистрировал за собой предприниматель из Нытвы Алексей Мальцев, занимающийся изготовлением предметов одежды.

Решение Роспатента попытался оспорить господин Матросов. В суде по интеллектуальным правам он настаивал, что предоставление правовой охраны товарному знаку с этим наименованием не основано на законе. В частности, художник считал, что исключительное право на «Счастье не за горами» возникло у него раньше, чем у предпринимателя. Он указывал, что создал арт-объект еще в 2005 году для московского фестиваля «Арт-Поле», а спустя четыре года объект был установлен на набережной Камы в центре Перми. По данным художника, инсталляция его авторства неоднократно демонстрировалась в кинематографе, в частности в фильме «Географ глобус пропил» и в сериале «Реальные пацаны». Кроме того, кадр с ней попал в клип рэпера Канье Уэста.

Заявитель указывал, что регистрировать в качестве товарного знака название известного произведения прямо запрещает закон. В итоге кассационная инстанция согласилась с доводами Роспатента о недоказанности позиции Бориса Матросова, что фраза «Счастье не за горами» ассоциируется у потребителей именно с созданной им инсталляцией. Господин Матросов дошел до Верховного суда, который решил, что жалоба художника не подлежит удовлетворению.

Партнер адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Валерия Буркова говорит, что действующее законодательство предусматривает предоставление монопольного права на использование товарного знака только в определенном классе товаров и услуг. «Всего МКТУ состоит из 45 классов,— объясняет эксперт,— и если предприниматель использует определенный товарный знак при производстве одежды, то Роспатент может предоставить право на использование аналогичного названия, например, производителю пищевой продукции». По ее словам, теоретически заявка может быть подана на все 45 классов, но если знак не будет использоваться в течение трех лет в каждом из них, то этот факт будет являться основанием для обращения в суд с заявлением о прекращении защиты права в том или ином классе.

По словам пермского ресторатора, представителя ассоциации «Гостеприимство и сервис» Николая Канищева (развивает бары Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, ресторан Nolan wine & Kitchen, бистро «Лапшичная»), определенный уклон к локальному брендингу в сфере товаров и услуг есть. В то же время он отмечает, что успех будет зависеть от ряда факторов. «Прежде всего, речь идет о качестве продукта,— считает господин Канищев,— особенно это касается пищевых товаров. В данном случае именно оно будет определяющим при выборе потребителем. Можно придумать какое угодно креативное и интересное название, но если продукт людям не понравится, то и весь брендинг, все продвижение окажутся бесполезными».

Дмитрий Астахов