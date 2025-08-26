«Интерфакс»: Минфин изучит использование конвертируемых бондов для приватизации

Министр финансов Антон Силуанов поручил своим заместителям проработать возможность использования конвертируемых облигаций в качестве инструмента для приватизации и развития рынка капитала в целом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как уточнил собеседник агентства, господин Силуанов дал поручение по итогам совещания, которое прошло в начале августа. Срок его исполнения — 31 октября.

Министр также поручил продолжить работу по совершенствованию системы мотивации руководства госкомпаний, которые зависят от стоимости акций этих компаний. Перечень госкомпаний должен быть готов до конца октября.