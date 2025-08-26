К «книжке» достроят «свиток»

Рядом с «домом-книжкой» на Новом Арбате построят небоскреб в виде свитка. Именно за такой вариант реконструкции исторического здания СЭВ проголосовали почти половина москвичей на портале «Активный гражданин». Среди других опций предлагались возведение трех высоток в этом месте и сооружение еще одного «дома-книжки» вблизи старого. Инвестором проекта выступила компания «Киевская площадь». В «доме-свитке» расположатся офисы, магазины, а также гастропространство. По данным источников РБК, само здание СЭВ реконструируют, капитально отремонтировав фасад.

Автор проекта «Прогулки по Москве» Александр Усольцев уверен, что исторический облик «дома-книжки» останется нетронутым. В то же время он отметил, что некоторые «открыточные виды» столицы станут хуже: «Хорошо, что здание сохранят, потому что это определенно довольно интересный пример модернизма мирового уровня 1960-х годов, непосредственно сама форма здания, мозаики, оформления. При этом наверняка так называемый "дом-свиток" даже не столько испортит вид конкретно Нового Арбата, сколько некоторые исторические панорамы. Все-таки здание высокое, скорее всего, его будет видно из центра города подобно тому, как Swissotel когда-то ворвался в панораму на Красной площади рядом с храмом Василия Блаженного».

По словам представителей «Киевской площади», новый кластер станет центром деловой и социальной жизни Москвы. С экономической точки зрения это очень перспективный проект, уверена партнер консалтинговой компании NF Group Марина Малахатько: «Основной вопрос, конечно, в том, как поступят со старым зданием "дома-книжки", потому что его технические и инженерные параметры, характеристики с точки зрения высоты потолка этажа, несколько устарели. С учетом того, что у него есть свои коммуникации, своя территория и так далее, конечно, под новый проект не так уж много места остается.

Что касается самого небоскреба, инвестиции, конечно, исчисляются не то что десятками миллиардов рублей, а скорее сотнями. Вообще такого уровня проект, если говорить про функционал, станет одним из самых знаковых в Москве за последние годы.

Любые другие здания, которые будут строиться, наверное, померкнут. Что касается привлекательности небоскреба для инвесторов, то, с одной стороны, рынок офисов испытывает бум и действительно очень активно развивается с точки зрения спроса. То есть такая деловая недвижимость будет очень востребованной у покупателей, потому что наверняка девелопер пойдет по пути реализации офисов в продажу, а не в аренду. Что касается торговой недвижимости, то с одной стороны, она чувствует себя не очень хорошо последние несколько лет, с другой, это место знаковое, у собственника — самый крупный портфель ритейла в стране. Я уверена, что и ритейл там будет тоже интересный, востребованный и по достаточно высоким ставкам аренды».

Сроки начала и окончания работ по реконструкции здания СЭВ пока неизвестны. “Ъ FM” направил запрос в стройкомплекс Москвы и ждет ответа.

