27 августа в РФ отмечают День российского кино (ранее День советского кино). В честь праздника спросили у известных уральцев, какие фильмы им нравятся и о чем был бы их фильм. Подробнее в рубрике «Прямая речь» «Ъ-Урал».

Дмитрий Ионин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дмитрий Ионин, заместитель губернатора — министр инвестиций и развития Свердловской области:

— Как раз на досуге обсуждали с друзьями разных исторических деятелей и решили, что было бы интересно экранизировать историю Василия Татищева. По сути, его биография — остросюжетный блокбастер. Такой сценарий можно было бы написать, что Гай Ричи бы не отказался.

Евгений Писцов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Евгений Писцов, глава Березовского:

— Если бы мне представилась возможность снять фильм, это был бы политический триллер с элементами черной комедии под рабочим названием «Как пережить выборы и остаться в живых» или «День выборов по-березовски». Одним из героев стал бы некий Василий Петрович — водитель с многолетним стажем у одного из городских чиновников, человек скромный, исполнительный, но всегда держащийся в тени. И его жена Маргарита Федоровна — обычная женщина, которой абсолютно чужды политические амбиции.

Фильм начинался бы с предвыборной кампании в Березовском. Привычные для обывателя накал страстей и хитросплетения политтехнологий, основные кандидаты — акулы местного комьюнити, и в эту череду судьбоносных совпадений случайно попадает Маргарита Федоровна. Своей искренностью и простотой она невольно завоевывает симпатии избирателей и в день выборов после подсчета голосов выясняется — мэром Березовского становится «жена водителя».

Но вывод фильма был бы неизменен: выборы — это не сюжет, где после финальных титров можно просто встать и уйти. Моя героиня, познав внезапно победу, поняла и всю тяжесть полномочий, что за каждым голосом и обещанием стоит реальная жизнь, люди и их судьбы. Фильм стал бы напоминанием, что в политике нет игры без последствий. И самая большая ставка в ней — это доверие жителей и жизнь города.

Алексей Долгов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Алексей Долгов, президент УБРиР:

— Мой любимый отечественный фильм из времен юности — «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном в главной роли. Из зарубежных примерно того же периода нравится вторая часть «Назад в будущее». Если бы сам снимал кино, наверное, сделал бы что-то близкое по стилю к этим фильмам — легкое, с юмором и приключениями. Но вообще лучше пусть каждый занимается своим делом. Быть «главным режиссером» банка мне точно ближе.

Евгений Кононов

Фото: Представлено Baden-family

Евгений Кононов, учредитель ГК Baden Family:

— Я всегда с большим уважением и теплотой вспоминаю советские комедии, в частности, «Джентльмены удачи» и «Иван Васильевич меняет профессию». Эти фильмы — эталон душевности и того самого, интеллигентного юмора, который приятен и слуху, и разуму. Обе ленты — как портал в ту самую эпоху, где даже в самых абсурдных ситуациях побеждают человеческая доброта, дружба и непобедимый светлый позитив.

Ну а если бы мне довелось снять собственное кино, я бы сделал его про успех. Точнее, про путь к успеху. Это был бы честный рассказ о том, что успех - это не то, что пришло к тебе внезапно. Успех — это довольно тернистая дорога со своими трудностями, радостями и открытиями. Главная мысль фильма была бы такой: каким бы сложным ни казался путь, пройти его до конца однозначно стоит.

Аркадий Чернецкий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Аркадий Чернецкий, первый вице-спикер заксобрания Свердловской области, глава Екатеринбурга в 1992-2010 годах:

— Интересно в год 80-летия Победы еще раз подробно исследовать в кинематографе тему эвакуации людей и промышленных предприятий в годы Великой Отечественной войны на Урал, в лесах и полях которого в кратчайшие сроки усилиями свердловчан и всех эвакуированных советских граждан создавался военно-промышленный комплекс и ковалось оружие Победы. Тема трудовой доблести пронизывает практически каждую семью в уральских городах, и мои родители прошли через эвакуацию, участвовали в становлении предприятий Нижнего Тагила, встретили здесь свою любовь, создали семью и остались жить на Урале. Убежден, что в каждой уральской семье можно вспомнить похожую человеческую историю.

Иван Соснин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иван Соснин, режиссер:

— Про любимый фильм вопрос непростой. Из советского — пересматривал «Белорусский вокзал». Это очень сильный, тонкий фильм. И это военный фильм, в котором вообще не показана война. Ты все понимаешь через общение и молчание героев, чувствуешь всю боль. Нравятся комедии Эльдара Рязанова, потому что эти образы героев, например, из «Служебного романа», они сохраняются в нашей культуре и по этим же лекалам продолжают снимать фильмы. Нравится «Возвращение» Андрея Звягинцева. У него вообще все фильмы сильные. Фильмы Бориса Хлебникова — «Аритмия», «Снегирь» — это чуткие фильмы про простых людей с бытовыми историями, которые держат твое внимание до последней минуты, выворачивают на изнанку. И сериал «Большая секунда» — там очень классные персонажи и опять же, они как будто вдохновлены традициями советского кинематографа.

Сам я хочу снять фильм, который я еще не снял. Фильм, который посмотрит большое количество людей. Картину, которая достучится до людей в разных уголках нашей страны. Сейчас работаю над несколькими проектами, пишу сценарии. Есть одна музыкальная история про любительский хор, есть история про будущее и камерная история про противостояние двух людей, которые не могут ужиться друг с другом. Все на этапе сценария. Надеюсь, что в следующем году что-то снимем из этого.

Татьяна Мерзлякова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области:

— Наверное, в первую очередь мое любимое кино — это все фильмы Василия Шукшина. Потому что это фильмы про «маленького человека», я на них выросла, и они мне помогают сейчас в жизни. Потому что сейчас я с этим народом работаю, и мне бывает очень больно, когда таких людей кто-то не понимает, отказывается помогать. Егор Прокудин — это, наверное, главный шукшинский герой сейчас, и он тоже мне хорошо известен, потому что я знаю, как люди хотят вырваться из тюремной жизни. А сейчас многие хотят прийти домой не из тюрьмы, а с СВО.

Второе, наверное, — это «Москва слезам не верит» и все фильмы Владимира Меньшова. Это абсолютно точное кино, и это наше кино, того времени. Еще я очень люблю фильм «Мой ласковый и нежный зверь» за его музыку, я готова его смотреть и смотреть. Поскольку я училась на журфаке, мы очень любили фильм «Журналист». Актриса Наталия Белохвостикова с ее высоким лбом без челки — это типаж умной молодой женщины, мы так ему хотели соответствовать.

Моим главным героем был бы «маленький человек» — я бы не стала называть его маленьким. Его пинают из стороны в сторону, его посылают, над ним смеются, мимо него проезжают на лимузинах и не замечают, как какую-то мелочь. А потом он встал в полный рост и пошел защищать страну, защищать этих на лимузинах, тех, кто его не замечает. Сегодня очень много таких людей, не обязательно это передовая спецоперации. Когда срывается какая-то труба, нужно вовремя остановить какой-то поезд — эти люди жертвуют собой. Но это люди с очень высоким чувством достоинства, они не обижаются, что к ним так относятся. Я часто общаюсь с такими людьми, и я их люблю сильно.

Анна Городенкер

Фото: Валентин Блох

Анна Городенкер, сооснователь и продюсер компании «Атлас Арт»:

— У меня есть мечта: снять международный исторический фильм о дружбе русского и китайского народа! Эта идея как некое видение зародилась еще в начале 2000-х, когда мы начали свое стратегическое партнерство с китайскими компаниями, а вокруг все пренебрежительно говорили «китайский», имея ввиду неподобающее качество. А я до сих пор помню мой восторг от масштаба их производственных возможностей, от цехов и оборудования высочайшего качества, от врожденного трудолюбия, скорости работы и почитания традиций. И еще больше впечатляет то, что при истории древнейшей цивилизации они способны так стремительно развиваться и меняться.

Мне очень повезло — за 20 лет сотрудничества наши поставщики проявили себя действительно надежным и проверенными партнерами. Поэтому с уважением к китайскому народу и их культуре я бы хотела расширить взгляд обывателя на китайских соседей через большое военное историческое кино, основанное на реальных событиях 1938 года. Фильм о потерпевших крушение советских летчиках и давших им приют китайских крестьян, которые преодолевая непонимание и страхи, во имя мира и любви противостоят пришедшим в деревню жестоким японским солдатам.

Сергей Колосовский

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сергей Колосовский, адвокат:

— Я все-таки бывший опер, поэтому мой любимый фильм — «Место встречи изменить нельзя». Был прекрасный питерский опер Пименов, которого знают под псевдонимом Кивинов (автор повестей, на основе которых писались сценарии «Улицы разбитых фонарей»; сценарист «Убойной силы»). Я ему завидую люто, потому что у него руки дошли написать, а у меня не дошли. Хотя набор «оперских баек» у нас всех примерно одинаковый.

Я бы снял что-нибудь про нашу молодость и 90-е, когда мы все были молодыми, наивными и правосудие было более честным и прямым. Все меньше людей осталось, способных на честные и прямые поступки. Все это из молодости, когда все было лучше и трава зеленее.

Антон Бутаков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Антон Бутаков, директор и главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД):

— Я хочу снять фантастический фильм — именно в жанре научной фантастики. Это очень сложный жанр, и в России его почти нет. Он требует колоссального масштаба, но когда-то хочется к этому прийти. Сейчас у меня есть история, которая станет фильмом, но о ней пока говорить не буду. Планов много, и если говорить о том, что может стать хорошим рывком для всей индустрии, то это качественное научно-популярное фантастическое кино, которое будет интересно всем поколениям.

Из фильмов, к которым я возвращаюсь, — работы Алексея Германа-старшего. Ну и, конечно, все советское кино, знаменитые комедии. «Бриллиантовую руку» я могу досмотреть до конца — и сразу включить снова.

Евгений Горенбург

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Евгений Горенбург, основатель фестиваля Ural Music Night:

— У меня есть несколько собственных сценариев, конечно, я бы хотел бы снять фильм по одному из них. Один посвящен свердловскому рок-клубу, противостоянию как двух групп, так и двух творцов. Еще один — о древнейшем артефакте, это детская сказка, тоже с уральской тематикой. А третий — музыкальный фильм с песнями своих групп. А если не по собственному, то хотел бы снять ремейк фильма по сценарию Ильфа и Петрова «Цирк».

Валерий Горелых

Фото: Сайт 66.мвд.рф

Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области:

— Если бы представилась такая возможность, я бы снял художественный фильм о настоящих героях специальной военной операции, мужиках с большой буквы, из числа свердловчан. Наподобие фильма «Они сражались за Родину», где снимались легендарные Василий Шукшин, Юрий Никулин и многие другие звезды советского кино. А еще один фильм — про моих родных земляков из Курской области, где я родился и вырос, которые на протяжении всей специальной военной операции мужественно сражаются с бандеровцами и наемниками, отстаивая рубежи нашей великой России.