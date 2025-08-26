В Дагестане после отравления туристов закрыли пищеблок парк-отеля и кафе

В Республике Дагестан приостановлена деятельность парк-отеля «Рубас» и кафе «Остров Рафт» в связи с массовым отравлением детей, отдыхавших в этих учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба управления республиканского Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Роспотребнадзора Ставропольского края Фото: пресс-служба Роспотребнадзора Ставропольского края

Как отметили в пресс-службе ведомства, в ходе эпидемиологического расследования были выявлены нарушения санитарных норм на пищеблоках обеих организаций.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», массовое отравление туристов в парк-отеле «Рубас» в Дербентском районе произошло августа. Тогда было известно о 29 пострадавших, из них 25 — дети. В ЦГБ Дербента госпитализированы 19 человек, в том числе 17 детей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ход его расследования находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Наталья Белоштейн