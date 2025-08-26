Поэтическое баловство, советские режиссерки и спасение кота от наводнения

В конце лета в Нижнем Новгороде пройдут обсуждения кино и мультфильмов, лекции о кинематографистках, творчестве Беллы Ахмадулиной и Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. В городе прозвучат романсы, джазовые импровизации и органная музыка, в планетарии состоится фестиваль полнокупольных фильмов. Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

26 августа в кинотеатре «Империя грез» в торговом центре «Небо» на улице Большая Покровская, 82 покажут оперу Карла Орфа «Кармина Бурана» в интерпретации румынского хореографа Эдварда Клюга (проект OperaHD). В основе эпической кантаты, написанной по манускриптам XIII века, — средневековые размышления о человеческой судьбе и ее переменчивости. В постановке задействовано 150 исполнителей. Сеанс начнется в 19:00. Билет стоит 450 руб.

26 августа в Волго-Вятском филиале Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля) состоится лекция о советских женщинах-режиссерах. Их вклад в мировой кинематограф со слушателями обсудит киновед Полина Прибыткова. Она затронет стереотипы, связанные с понятием «женского кино», и расскажет, как сегодня работают с наследием кинематографисток СССР. Лекция начнется в 19:00, для участия нужно зарегистрироваться.

27 августа в Арсенале состоится концерт «Практики домашнего музицирования: XIX век». В залах выставки «Мечты о доме» прозвучат мелодии, характерные для домашних собраний XIX — начала ХХ века. Нижегородские музыканты Алексей Петропавловский (гитара), Валентина Лимонова (гитара), Сергей Калинов (баритон) и Дарья Куликова (меццо-сопрано) исполнят романсы «Гори, гори моя звезда», «Не уходи, побудь со мной», «Очи черные», «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Начало в 20:00, билет стоит 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Великий Гэтсби». Баз Лурман, 2013

Фото: Bazmark Films, Warner Bros. Pictures «Великий Гэтсби». Баз Лурман, 2013

Фото: Bazmark Films, Warner Bros. Pictures

28 августа в общественном пространстве «Гараж» на улице Октябрьская, 35 пройдет обсуждение романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» и его экранизаций. Лекторий проведут драматург и кинокритик Иван Бочарников и литературный эксперт Дарья Щукина. Мероприятие начнется в 18:00. Вход свободный.

28 августа в саду на улице Короленко, 17 пройдет последний концерт из цикла «Соло в саду». Со сцены прозвучат легкие джазовые импровизации. Выступление начнется в 18:30, для участия нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородский планетарий имени Гречко Фото: Нижегородский планетарий имени Гречко

С 28 по 31 августа в планетарии имени Г. М. Гречко на улице Революционная, 20 пройдет фестиваль полнокупольных фильмов «Киносфера». В программе — научно-популярное и художественное кино о покорении космоса, астрономии, природных. Каждый день будет два сеанса по три фильма. Высоко оцененные зрителями картины войдут в репертуар планетария. Билет на один сеанс стоит 500 руб.

29 августа в летнем дворике Дома архитектора на Верхневолжской набережной, 2 — музыкально-поэтическое «баловство» «А о чем говорят женщины?». Актриса московского «Ведогонь-театра» Лилия Шайхитдинова и нижегородское струнное трио «Дамские пальчики» исполнят авторские аранжировки композиций разных лет — от группы «АукцЫон» до саундтреков фильмов Квентина Тарантино и Эмира Кустурицы. Мероприятие начнется в 19:00, билет стоит 1 тыс. руб.

30 августа в католическом храме на улице Студеная, 10Б пройдет концерт «Мендельсон: органный гений». Произведения немецкого композитора исполнит Алла Морозова. Концерт начнется в 17:00. Обычный билет стоит 1,2 тыс. руб., на балкон — 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

30 августа на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1 пройдет очередная встреча читательского клуба Анны Медведевой. В этот раз она будет посвящена творчеству поэтессы Беллы Ахмадулиной. Начало в 11:00, вход по регистрации. В 15:30 там же состоится творческая встреча по мирам японского аниматора и режиссера Хаяо Миядзаки. Билет стоит 500 руб. А в 18:00 31 августа на «Территории эмоций» обсудят фильм «Поллианна» по повести американской писательницы Элинор Портер. Для участия нужно зарегистрироваться.

31 августа в арт-пространстве «Кинофактура» в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32 — просмотр и обсуждение мультфильма латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса «Поток», снятый в бесплатной программе для создания 3D-графики Blender. По сюжету обычный черный кот пытается пережить глобальное наводнение. Сеанс начнется в 13:00, вход свободный.

Какие выставки продолжают работу До 29 августа в «Терминале А» на улице Красная Слобода, 9 открыта выставка Анны Bat «Невозможная география: Енисей в гостях у Волги и Оки». До 30 августа в культурном центре «Проект 56» на улице Большая Печерская, 56 открыта выставка художника Никиты Nomerz «Время собирать камни». До 31 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка «Наши двери всегда закрыты». До 31 августа в «Терминале А» на улице Красная Слобода, 9 открыта выставка Евгения Комухина «Бесконечное лето Вити Повезло» . До 7 сентября в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Перекрестки. Алексей Чернигин. Живопись». До 28 сентября в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыты выставки «Ослепительно черный цвет» Андрея Белле, «На обочине Вселенной» Валентина Самарина, «Печатью слова и штриха» Олега Яхнина и «Лев Бородулин. Спорт». До 1 октября в здании Мытного рынка на улице Большая Покровская, 2А и в бывшей гостинице Ермолаевых на улице Стрелка, 1 открыт главный проект Первой международной биеннале экологического искусства «Кожа Земли». До 4 октября в Академии «Маяк» на Нижневолжской набережной, 11 открыта выставка «Сложная смесь» — спецпроект Первой международной экобиеннале. До 5 октября в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Готический ампир. От гравюры к гризайли. Мистические образы старины в диалоге с современным искусством». До 19 октября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Мечты о доме» — часть Первой международной биеннале экологического искусства. До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Путь археолога. К 100-летию В.Ф. Черникова». До 5 ноября в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Атом. Будущее», посвященная 80-летию госкорпорации «Росатом». До 16 ноября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первой международной биеннале экологического искусства. До 16 ноября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Бумага. Смешанная техника».

Подготовила Елена Ковалева