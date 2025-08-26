В Симферопольском районе Крыма локализовали пожар площадью 12 га

Специалисты локализовали пожар площадью 12 га в селе Мраморное в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Тушат пожар более 160 специалистов с применением 44 единиц техники. Спасатели сбросили с вертолетов МИ-8 108 тонн воды. От огня защищены садоводства «Мечта», «Чунгуровый сад», «Россинка», «Родники».

Пожар начался днем 26 августа с возгорания сухой растительности, затем перешел на хозпостройки в СНТ «Россинка». Огонь быстро распространялся из-за жары и ветра, жилые дома не были повреждены.