Четверо уфимцев обвиняются в незаконном обороте банковских карт

Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по признакам неправомерного оборота средств платежей с использованием чужого электронного средства платежа (ч. 6 ст. 187 УК РФ), сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Четверым подозреваемым предъявили обвинения, их отправили под домашний арест.

По предварительным данным, двое жителей Уфы арендовали в центре города офисы и наняли на работу несколько человек. Они круглосуточно принимали электронные платежи на банковские карты третьих лиц и через криптообменники переводили их на счета заказчиков «криминальных услуг». Для этого они покупали банковские карты у физлиц («дропов»). За каждую транзакцию фигуранты уголовного дела получали от 1,5 до 4,5% от суммы перевода.

Майя Иванова