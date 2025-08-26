Именем Кароля

После двух недель затишья со дня инаугурации новый президент Польши Кароль Навроцкий одним днем перешел в наступление. 25 августа он разом наложил вето на три законопроекта, один из которых предполагает поправки к закону о помощи украинским беженцам, и предложил законодательно запретить «бандеровщину». В польском правительстве оба предложения восприняли в штыки, назвав решение главы государства «ударом в спину» украинцам. Прежде всего потому, что вето Кароля Навроцкого грозит оставить Украину без спутникового интернета Starlink. Впрочем, уже 26 августа в канцелярии президента заверили: украинцы не лишатся системы Starlink, которую ее владелец Илон Маск назвал как-то «костяком армии», без которой «фронт на Украине обрушится», если либералы пойдут навстречу и одобрят законопроект в той версии, которую предлагает Кароль Навроцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Первая с момента инаугурации пресс-конференция об итогах законотворчества, которую Кароль Навроцкий провел всего пять дней назад, началась с напряженной ноты: тогда только вступивший в должность президент вынужден был комментировать произошедший накануне инцидент с нарушением воздушной границы Польши якобы российским беспилотником. Второй пресс-конференции Кароля Навроцкого, которая состоялась утром в понедельник, не предшествовали никакие чрезвычайные происшествия, а потому начать ее польский лидер позволил себе с позитивной ноты и рассказал о пяти подписанных законопроектах.

Впрочем, благость длилась недолго, уже спустя несколько минут господин Навроцкий завел речь о войне. Напомнив, что три года назад Польша согласилась принять почти 1 млн беженцев с Украины, он заявил, что с тех пор «ситуация с польскими государственными финансами, а также политические и социальные настроения коренным образом изменились». И объявил о своем решении наложить вето на законопроект, касающийся прав украинских беженцев.

Законопроект, который ветировал польский лидер, касается внесения поправок к действующему от 12 марта 2022 года закону «О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны».

Принятые Сеймом (парламентом) Польши 5 августа поправки предполагают соцвыплаты и бесплатное медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины, которые прибыли в страну после февраля 2022 года, а также продление до 4 марта следующего года легализации пребывания украинцев в Польше. Кроме того, они вводят запрет на выдачу разрешений для краткосрочного пересечения границы и ужесточают правила для врачебной и стоматологической практики украинских специалистов.

Но господин Навроцкий, который пришел на президентский пост под лозунгом «Польша прежде всего, поляки прежде всего», счел предложенные парламентом поправки не отвечающими интересам поляков.

«Я остаюсь верным своему мнению и намерен выполнить свои обязательства,— заявил Кароль Навроцкий.— Я признаю, что пособие 800+ (ежемесячная выплата в размере 800 злотых, или свыше $200, на каждого ребенка.— “Ъ”) должно быть доступно только украинцам, которые прилагают усилия для работы в Польше». В качестве альтернативы Кароль Навроцкий предложил свой законопроект и призвал правительство и все политические круги польского парламента в течение следующих двух недель доработать новую редакцию закона.

Как пояснил господин Навроцкий, в его версии помимо поправок к вопросу о пособиях предлагаются новые решения по предоставлению гражданства иностранцам. В частности, речь идет о том, чтобы гражданство Польши получали после десяти, а не трех лет проживания в стране. В качестве аргумента господин Навроцкий, который прибыл на пресс-конференцию в красном галстуке, какой любит носить президент США Дональд Трамп, фактически повторил тезис американского лидера, назвав польское гражданство привилегией для прибывающих в страну иностранцев.

Но и этим законотворческий порыв президента не ограничился. Кароль Навроцкий заявил, что считает необходимым приравнять в Уголовном кодексе бандеровскую символику к символике немецкого национал-социализма и советского коммунизма, что, по его словам, поможет «искоренить российскую пропаганду и строить польско-украинские отношения, основанные на настоящем партнерстве, взаимном уважении и чуткости».

Это намерение также пришлось не по душе многим в Польше.

Но главное, за что противники главы государства тут же раскритиковали его, что вето на закон о помощи украинским беженцам автоматически поставило крест на дальнейшем финансировании терминалов спутникового интернета Starlink для Украины.

По данным Министерства цифровых технологий Польши, в 2022–2024 годах на терминалы и ежемесячную подписку на услуги Starlink для Киева из польского бюджета было потрачено около $84 млн, в 2025 году стоимость подписки Киева на эти услуги, оплачиваемые из польского бюджета, превысит $20 млн. Однако с 1 октября у Польши не будет правовых оснований для оплаты Starlink, поскольку они обеспечиваются вышеуказанным законом.

Своим решением Кароль Навроцкий «лишает интернета Украину», обрушился на президента вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский в соцсети X.

Впрочем, уже 26 августа представитель президента Збигнев Богуцкий опроверг утверждения о том, что Украина потеряет доступ к Starlink. «Господин вице-премьер, вам необходимо прекратить слепо нападать на президента Республики Польша под предлогом политической борьбы,— подчеркнул пресс-секретарь.— Вы запугиваете людей, борющихся за свою независимость, и одновременно помогаете России». И заверил, что Польша и в дальнейшем будет оплачивать услуги для Киева, но при условии, что парламент одобрит президентский законопроект вместо отвергнутого.

Анастасия Домбицкая