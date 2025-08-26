Севастопольца приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Севастопольский городской суд приговорил 45-летнего местного жителя Дмитрия Мыськова к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 200 тыс. руб. по делу о государственной измене. Об этом “Ъ” сообщили в прокуратуре города-героя.

Мыськова задержали сотрудники регионального УФСБ. На допросе мужчина признал, что был завербован летом 2024 года во время переписки в мессенджере с сотрудником спецподразделения вооруженных сил Украины. Выполняя его задания, севастополец сфотографировал места размещения и передвижения ряда кораблей Черноморского флота и переслал кураторам для дальнейшего использования против России. Затем он вступил в Telegram-канал, координируемый СБУ, и переслал туда сделанные им видеозаписи дислокации и перемещения вертолетов войск Росгвардии.

Александр Дремлюгин, Симферополь