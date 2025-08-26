Махачкала стала лидером спроса отдыхающих на Каспийском море

В Дагестане количество бронирований в прибрежных городах Каспийского моря выросло более чем на треть. Об этом сообщает аккаунт аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Лидерами по популярности среди путешественников стали Махачкала (48%), Дербент (22%) и Каспийск (13%). Востребованность также продемонстрировало направление отдыха у моря в Избербаше (+72% к прошлому лету).

Константин Соловьев