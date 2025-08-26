Пэрис Хилтон становится амбассадором Paul Mitchell

Певица, предпринимательница и известная сошиалите Пэрис Хилтон подписала контракт с брендом средств по уходу за волосами Paul Mitchell. С началом сезона она станет главным действующим ликом рекламной кампании, которая будет запущена как в соцсетях, так и в офлайн формате. «Мне всегда нравился светлый цвет волос, это своего рода моя форма самовыражения, — говорит в официальном релизе Хилтон. — Я очень избирательно отношусь к партнёрам и ищу бренды, которые разделяют мои ценности, предлагают высокое качество и историю, с которой я могу себя ассоциировать. Paul Mitchell — культовый семейный бренд, не тестирующий средства на животных и занимающийся благотворительностью. И мне нравится, что они остаются верны себе, и внедряют в работу инновации.»

