В Самарской области утверждено обвинение по делу о взяточничестве экс-главврачом

Прокуратура Новокуйбышевска утвердила обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача ГБУЗ СО «Самарская областная станция скорой медицинской помощи». Он обвиняется в получении взятки с вымогательством (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, в 2022 году главный врач учреждения здравоохранения потребовал 100 тыс. руб. от девушки, которая хотела устроиться на должность фельдшера скорой медицинской помощи. За эти деньги он обещал оказать содействие в трудоустройстве. Девушка согласилась и перевела деньги на банковский счет руководителя больницы.

В СУ СКР по Самарской области отмечают, что на имущество фигуранта на сумму более 12 млн руб. наложен арест. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражей. В скором времени уголовное дело направят в Новокуйбышевский городской суд.

Руфия Кутляева