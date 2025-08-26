К кандидатам подходят по-семейному

Бизнес в борьбе за кандидатов расширяет семейные соцпакеты. Все больше компаний предлагают своим сотрудникам оплату отдыха для детей и образовательных курсов, пишет РБК. По данным hh.ru, с начала года пункт о детском оздоровительном и развивающем лагере встречался в 100 тыс. вакансий. Втрое больше предложений содержат упоминания учебных курсов для детей. Оба показателя выросли за год примерно на 15%.

Сотрудники каких компаний могут рассчитывать на такой бонус, рассказала руководитель пресс-службы hh.ru в регионах Мария Бузунова: «Детский соцпакет — одна из форм хорошего, грамотного и качественного удержания работников, причем на разных позициях. Это и руководящий состав, и линейные работники, и массовые. Дети есть у всех, вне зависимости от позиции в компании — будь это сварщик или топ-менеджер, — эти образовательные курсы, детские оздоровительные лагеря и так далее предлагаются всем. Плюс начинает все чаще появляться такая опция, как ДМС для детей или родственников работников. Это расширенный и более дорогой формат, не все, конечно, работодатели могут себе это позволить.

Детский лагерь, образовательные детские курсы и ДМС для детей чаще всего предлагают крупный ритейл, сфера IT и финтех, на третьем месте — логистика и перевозки.

Эти компании отличаются количеством своих сотрудников, они зависят от своих работников достаточно сильно и следят за рынком труда, различными социальными бонусами, гарантиями, как развивается система поддержки работников, поэтому, конечно, внедряют».

Самые популярные программы, которые предлагают работодатели, — это обучающие тематические курсы, курсы иностранных языков, компенсация части расходов на репетиторов и дошкольные занятия. Встречаются и варианты оплаты подготовки к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз. Особенно востребованы такие детские соцпакеты у поколения миллениалов. Это люди, которым сейчас за 40 лет, отмечают кадровые агентства. В соцпакеты топ-менеджеров нередко входит оплата услуг няни или компенсация расходов на детский сад, рассказала консультант практики развития лидерства компании Ward Howell Елена Ушарова: «Чтобы привлечь зрелого кандидата высшего уровня, компаниям приходилось находить возможности предложить что-то уникальное. Потому что все стандартные предложения типа фиксированной зарплаты, размера бонуса и какого-то долгосрочного удержания уже всем известны.

Сейчас мы это видим и на более низких позициях руководителей, и даже рядовых сотрудников, если речь идет о каких-то редких специальностях или особенных задачах. Пока что мы видим такой копеймент, то есть совместную оплату образовательных услуг. Причем, если мы говорим о более молодых сотрудниках, у которых дети дошкольники, то речь идет либо о няне, либо о детских садах. Там совершенно точно работает механизм совместной оплаты этих сервисов. Если мы говорим уже об образовательных платформенных ресурсах, может быть, курсах или репетиторстве, туда компании больше заходят в формате корпоративной подписки. Потому что это выгодно, охватывает более широкий сегмент сотрудников, у которых уже есть дети школьного возраста».

Компании, которые предоставляют образовательные услуги детям, говорят о кратном росте интереса к их продуктам со стороны корпоративных клиентов. Причем есть заказы как на включение курсов в корпоративные пакеты, так и на разработку эксклюзивных программ под тематику бизнеса, когда на каникулах дети вникают в работу своих родителей, говорит основатель образовательного лагеря Enjoy Camp Александр Медведев: «С прошлого года мы видим довольно серьезный рост интереса именно к корпоративному сегменту: путевок выросла примерно в три-четыре раза. Есть запросы, когда компания просит делать тематические смены под них. Целью обычно является создание некой преемственности поколений и вовлечения детей в профессию родителей.

Есть и запросы просто на закупку путевок для своих сотрудников, когда родитель может воспользоваться данной услугой в течение года. Среди заказчиков — госсектор, атомная промышленность, кораблестроение. Такого всплеска раньше не было, учитывая, что мы работаем не в самом массовом сегменте: образовательные лагеря в среднем дороже, чем обычные. Поэтому для нас это нетипично, обычно мы работаем на розничный рынок».

Рост числа предложений с льготами для детей связан, прежде всего, с дефицитом кадров и желанием не только эти кадры привлечь, но и удержать, отмечают эксперты. Работодатели исчерпали возможности по увеличению зарплат и теперь ищут немонетарные формы поддержки сотрудников. В свою очередь, семейные соцпакеты становятся дополнительным бонусом в имидже компании.

Светлана Белова