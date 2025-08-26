Суд в Москве выписал Google и Wikimedia новые штрафы

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал американскую корпорацию Google LLC на 7,2 млн руб. Компанию признали виновной в нарушении закона о «заземлении» иностранных интернет-ресурсов (ч.2 ст.13.49 КоАП РФ).

Как сообщила пресс-служба судов Москвы, по этой же статье штраф в размере 6 млн руб. назначили некоммерческой организации Wikimedia Foundation. Закон о «заземлении» обязывает иностранные интернет-ресурсы проходить регистрацию в Роскомнадзоре или открывать филиал компании на территории России.

Суды в России неоднократно выписывали штрафы Google и Wikimedia, а также Apple, TikTok, Twitter и другим иностранным платформам. В 2024 году размер претензий к Google достиг 2 ундециллионов руб. — это число с 36 нулями.