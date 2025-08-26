Денис Штенгелов и его бизнес. Досье

Штенгелов Денис Николаевич родился 14 мая 1972 года в селе Губино Томской области. В 1994 году окончил экономический факультет Томского государственного университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Штенгелов

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Денис Штенгелов

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Первые деньги заработал в 15 лет, работая пастухом, а во время учебы в университете организовал с друзьями небольшой склад, с которого мелким оптом продавал семечки.

В 1997 году вместе с партнерами купил Яшкинский пищекомбинат в Кемеровской области. В 2002 году создал холдинг «КДВ Групп» («Кондитерский дом Восток», головная компания — АО «Кондитерус Ком»), объединивший несколько пищевых предприятий Сибири и Урала. В 2009 году переехал с семьей в Австралию, где инвестировал в теннисную академию.

«КДВ Групп» активно расширяла бизнес за счет покупок конкурентов и известных брендов. В 2008 году в структуру холдинга вошли «Бриджтаун Фудс» с маркой «Три корочки», в 2009 году — «Сибирский берег» с брендами «Кириешки» и BeerKa. В 2010 году компания приобрела фабрику «Золотой терем» (бренд «Баренцев»), а в 2013 году — ООО «Тролль», владельца бренда «Бабкины семечки». В середине 2010-х компания рассматривала выход на IPO.

В 2012 году группа открыла собственную сеть супермаркетов «Ярче!», которая на 2025 год насчитывает свыше 1 тыс. магазинов в Сибири, Москве и Подмосковье. В 2021 году компания приобрела активы Unilever в России, включая бизнес по производству соусов Calvе и «Балтимор». В том же году вышла на американский рынок, купив Liberty Orchards.

Сегодня «КДВ Групп» владеет более чем 14 фабриками в разных регионах России, выпускает свыше 700 наименований снеков, кондитерских изделий и соусов, а ее производственные мощности превышают 400 тыc. тонн продукции в год. По итогам 2024 года выручка ООО «КДВ Групп» выросла на 17,8%, до 304,9 млрд руб., чистая прибыль сократилась вдвое, до 2,3 млрд руб.

В марте 2018 года стало известно, что господин Штенгелов был совладельцем сгоревшего в Кемерово ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек. В апреле он передал на выплату компенсаций семьям погибших на пожаре 192 млн руб. В качестве обвиняемого в деле о пожаре бизнесмен не привлекался.

В 2025 году предприниматель приобрел ростовский футбольный клуб «Строитель», перевел его в Томск и переименовал в ФК КДВ, после чего клуб начал выступать во второй лиге Б. По версии Forbes, на 2025 год господин Штенгелов занимает 98-ю позицию в рейтинге «146 миллиардеров России» с состоянием в $1,4 млрд.

Отец Дениса Штенгелова Николай Штенгелов с 1995 по 2005 год занимался бизнесом в Томске. С 2016 по 2018 год был депутатом Приморского райсовета Запорожской области от Аграрной партии Украины.