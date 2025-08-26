Около 8 тыс. детей из курского приграничья будут учиться дистанционно

Около 8 тыс. учащихся 106 школ в приграничных районах Курской области будут присутствовать на занятиях дистанционно. Власти региона отметили, что родители смогут выбрать формат обучения в зависимости от места, где семья проживает фактически.

«Во всех образовательных организациях будут приняты необходимые меры по обеспечению безопасных условий обучения»,— написали в Telegram-канале правительства Курской области.

В пресс-релизе отметили, что в новом учебном году около 113 тыс. детей области будут ходить в школу, из них 9,5 тыс. — первоклассники. 329 школ будут работать очно, в том числе 10 школ Суджанского района. Их занятия будут проходить на базе школ в Курске.