Доходы бюджета Татарстана выросли на 13% в годовом выражении

Доходы в консолидированный бюджет Татарстана с января по июль составили 338,4 млрд руб., что на 39,8 млрд или 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра финансов Татарстана Алла Анфимова.

Доходы бюджета Татарстана на 1 августа составили 971,9 млрд руб. Большая часть этих средств (65% или 632 млрд руб.) была направлена в федеральный центр, а оставшиеся 35% (338,4 млрд руб.) остались в консолидированном бюджете республики. Главными источниками доходов стали НДФЛ (33%), налог на прибыль (26%) и неналоговые поступления (12%).

Татарстан занимает 5-е место в России и 1-е место в Приволжском округе по сбору доходов. Показатель текущего года значительно превышает прошлогодний, когда объем доходов составил 647,5 млрд руб.

Ранее сообщалось, что за январь 2025 года при участии следкома Татарстана удалось возместить более 1 млрд руб., возбудив уголовные дела о неуплате налогов. А в 2024 году силовики возместили более 2 млрд налогов.

Марк Халитов