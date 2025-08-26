Что требуют передать государству по делу миллиардера Дениса Штенгелова

Обратить в доход РФ 100% акций:

АО «Кондитерус Ком» (ИНН 7014041592, ОГРН 1047000054188).

Наложить арест на акции предприятий холдинга:

АО КДВ (ИНН 7017166840, ОГРН 1067017180350). ЗАО «КДВ Павловский Посад» (ИНН 5035018343, ОГРН 1025004643113). АО «Боавишта» (ИНН 7000019163, ОГРН 1247000006505). АО «Ростпозитивимпульс» (ИНН 7017102557, ОГРН 1047000229869). АО «Корса» (ИНН 7017477919, ОГРН 1207000010315). АО КБ «Долинск» (ИНН 6500001204, ОГРН 1026500538240). ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ИНН 4205000168, ОГРН 1024200696849). ЗАО «Кузбасский пищекомбинат» (ИНН 4238008042, ОГРН 1024202129753). АО «Оператор маркет» (ИНН 1901017643, ОГРН 1021900522907). ЗАО «Бриджтаун Фудс» (ИНН 7715290822, ОГРН 1027700553803). АО «Галерея вкусов» (ИНН 6914010450, ОГРН 1036914003840). АО «Ростпозитив» (ИНН 7017281553, ОГРН 1117017005225). АО «Кондитерская фабрика "Красная звезда"» (ИНН 7017110131, ОГРН 1057000088254).

Наложить арест на 100% долей в уставных капиталах:

ООО «КДВ Групп» (ИНН 7017094419, ОГРН 1047000131001). ООО «КДВ Бренд Рус» (ИНН 7729589860, ОГРН 1077763514333). ООО «Глобус» (ИНН 7326012526, ОГРН 1027301403491). ООО «Восток-Вэд» (ИНН 4205046194, ОГРН 1034205031541). ООО «Томфлекс» (ИНН 7017071683, ОГРН 1037000122390). ООО «КДВ Краснодар» (ИНН 2326008425, ОГРН 1072326000218). ООО «Орелагроинвест» (ИНН 5711003079, ОГРН 1055746015060). ООО «Тамбовагроинвест» (ИНН 6829072463, ОГРН 1116829001123). ООО «Мегаферма "Шереметьево"» (ИНН 6814003820, ОГРН 1086809000960). ООО «КДВ Леньковский» (ИНН 2235009968, ОГРН 1172225006073). ООО «КДВ-Агро» (ИНН 4246017548, ОГРН 1114246000274). ООО «КДВ Ленинск-Кузнецкий» (ИНН 4212041782, ОГРН 120420009860). ООО «КДВ Новосибирск» (ИНН 5402468616, ОГРН 1065402060239). ООО КК «Озерский Сувенир» (ИНН 5022057151, ОГРН 1185022006730). ООО «КДВ Нижний Тагил» (ИНН 6623029231, ОГРН 1069623027320). ООО «КДВ Воскресенск» (ИНН 7706415345, ОГРН 1145075001675). ООО «КДВ Розница» (ИНН 7326028195, ОГРН 1077326000091). ООО «Агрокомплекс "Тамбовский"» (ИНН 6800000843, ОГРН 1226800006245). ООО «КДВ Агро — Алтай» (ИНН 2267005290, ОГРН 1122235000205). ООО «Родинский» (ИНН 2267005645, ОГРН 1182225024519). ООО «Орловский Лидер» (ИНН 5706004687, ОГРН 1055746022078). ООО «КДВ Панкрушихинский» (ИНН 2262003965, ОГРН 120220016479). ООО «КДВ Яшкинская Мельница» (ИНН 4246018534, ОГРН 113424600338). ООО «КДВ Яшкино» (ИНН 4246006730, ОГРН 1064246016856). ООО «КДВ Минусинск» (ИНН 2455024746, ОГРН 1062455014291). ООО «КДВ Воронеж» (ИНН 7017286512, ОГРН 1117017010285). ООО «Орловские Черноземы» (ИНН 5709004910, ОГРН 1225700002615). ООО «Сахарный комбинат "Колпнянский"» (ИНН 5711000582, ОГРН 1185749008862). ООО «КДВ Подсолнечник» (ИНН 2275001570, ОГРН 1142235030541). ООО «КДВ Тула» (ИНН 7100011626, ОГРН 1217100011479). ООО «КДВ Кузбасс» (ИНН 4246022996, ОГРН 1214200005326). ООО «Альтаир» (ИНН 7017324461, ОГРН 1137017003166). ООО «Боровково» (ИНН 4238018467, ОГРН 1064238000210). ООО «Яшкинская птицефабрика» (ИНН 4247003516, ОГРН 1024202290859). ООО «Мысковская птицефабрика» (ИНН 4252000334, ОГРН 1104252000280). ООО ППФ «Снежинская» (ИНН 4202020141, ОГРН 1024200547986). ООО «ПТФ Инская» (ИНН 4202020053, ОГРН 1024200552628). ООО «Ярче» (ИНН 7017334004, ОГРН 1137017014122). ООО «Кузбасс девелопмент» (ИНН 7017291400, ОГРН 1117017015312). ООО «Маг Девелопмент» (ИНН 7017405720, ОГРН 1167031064925). ООО «Камелот-А» (ИНН 7017187800, ОГРН 1077017026580). ООО «КДВ Яшкинские теплицы» (ИНН 4246018527, ОГРН 1134246000349). ООО «КДВ-Безопасность» (ИНН 7017321238, ОГРН 1097017019120). ООО «Футбольный клуб Кузбасс (Кемерово)» (ИНН 4246026359, ОГРН 1254200000185). ООО «Футбольный клуб КДВ» (ИНН 7000022920, ОГРН 1257000000080). ООО «Новый формат 70» (ИНН 0300029106, ОГРН 1250300000279).

Наложить арест на все принадлежащие денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях:

АО «Кондитерус ком» (ИНН 7014041592, ОГРН 1047000054188). АО КДВ (ИНН 7017166840, ОГРН 1067017180350). ООО «КДВ Групп» (ИНН 7017094419, ОГРН 1047000131001). ООО «КДВ Бренд Рус» (ИНН 7729589860, ОГРН 1077763514333). ООО «Глобус» (ИНН 7326012526, ОГРН 1027301403491). ООО «Восток-Вэд» (ИНН 4205046194, ОГРН 1034205031541). ООО «Томфлекс» (ИНН 7017071683, ОГРН 1037000122390). ООО «КДВ Краснодар» (ИНН 2326008425, ОГРН 1072326000218). ООО «Орелагроинвест» (ИНН 5711003079, ОГРН 1055746015060). ООО «Тамбовагроинвест» (ИНН 6829072463, ОГРН 1116829001123). ООО «Мегаферма "Шереметьево"» (ИНН 6814003820, ОГРН 1086809000960). ООО «КДВ Леньковский» (ИНН 2235009968, ОГРН 1172225006073). ООО «КДВ-Агро» (ИНН 4246017548, ОГРН 1114246000274). ООО «КДВ Ленинск-Кузнецкий» (ИНН 4212041782, ОГРН 120420009860). ООО «КДВ Новосибирск» (ИНН 5402468616, ОГРН 1065402060239). ООО КК «Озерский Сувенир» (ИНН 5022057151, ОГРН 1185022006730). ООО «КДВ Нижний Тагил» (ИНН 6623029231, ОГРН 1069623027320). ООО «КДВ Воскресенск» (ИНН 7706415345, ОГРН 1145075001675). ООО «КДВ Розница» (ИНН 7326028195, ОГРН 1077326000091). ООО «Агрокомплекс "Тамбовский"» (ИНН 6800000843, ОГРН 1226800006245). ООО «КДВ Агро — Алтай» (ИНН 2267005290, ОГРН 1122235000205). ООО «Родинский» (ИНН 2267005645, ОГРН 1182225024519). ООО «Орловский Лидер» (ИНН 5706004687, ОГРН 1055746022078). ООО «КДВ Панкрушихинский» (ИНН 2262003965, ОГРН 120220016479). ООО «КДВ Яшкинская Мельница» (ИНН 4246018534, ОГРН 113424600338). ООО «КДВ Яшкино» (ИНН 4246006730, ОГРН 1064246016856). ООО «КДВ Минусинск» (ИНН 2455024746, ОГРН 1062455014291). ООО «КДВ Воронеж» (ИНН 7017286512, ОГРН 1117017010285). ООО «Орловские Черноземы» (ИНН 5709004910, ОГРН 1225700002615). ООО «Сахарный комбинат "Колпнянский"» (ИНН 5711000582, ОГРН 1185749008862). ООО «КДВ Подсолнечник» (ИНН 2275001570, ОГРН 1142235030541). ООО «КДВ Тула» (ИНН 7100011626, ОГРН 1217100011479). ООО «КДВ Кузбасс» (ИНН 4246022996, ОГРН 1214200005326). ЗАО «КДВ Павловский Посад» (ИНН 5035018343, ОГРН 1025004643113). АО «Боавишта» (ИНН 7000019163, ОГРН 1247000006505). ООО «Альтаир» (ИНН 7017324461, ОГРН 1137017003166). АО «Ростпозитивимпульс» (ИНН 7017102557, ОГРН 1047000229869). ООО «Боровково» (ИНН 4238018467, ОГРН 1064238000210). ООО «Яшкинская птицефабрика» (ИНН 4247003516, ОГРН 1024202290859). ООО «Мысковская птицефабрика» (ИНН 4252000334, ОГРН 1104252000280). ООО ППФ «Снежинская» (ИНН 4202020141, ОГРН 1024200547986). ООО «ПТФ Инская» (ИНН 4202020053, ОГРН 1024200552628). ООО «Ярче» (ИНН 7017334004, ОГРН 1137017014122). АО «Корса» (ИНН 7017477919, ОГРН 1207000010315). ООО «Кузбасс девелопмент» (ИНН 7017291400, ОГРН 1117017015312). ООО «Маг Девелопмент» (ИНН 7017405720, ОГРН 1167031064925). ООО «Камелот-А» (ИНН 7017187800, ОГРН 1077017026580). ООО «КДВ Яшкинские теплицы» (ИНН 4246018527, ОГРН 1134246000349). ООО «КДВ-Безопасность» (ИНН 7017321238, ОГРН 1097017019120). ООО «Футбольный клуб Кузбасс (Кемерово)» (ИНН 4246026359, ОГРН 1254200000185). ООО «Футбольный клуб КДВ» (ИНН 7000022920, ОГРН 1257000000080). ООО «Новый формат 70» (ИНН 0300029106, ОГРН 1250300000279). ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ИНН 4205000168, ОГРН 1024200696849). Благотворительный фонд поддержки социальных инициатив «КДВ-Фонд» (ИНН 4246022259, ОГРН 1194200000114). ЗАО «Кузбасский пищекомбинат» (ИНН 4238008042, ОГРН 1024202129753). АО «Оператор маркет» (ИНН 1901017643, ОГРН 1021900522907). ЗАО «Бриджтаун Фудс» (ИНН 7715290822, ОГРН 1027700553803). АО «Галерея вкусов» (ИНН 6914010450, ОГРН 1036914003840). АО «Ростпозитив» (ИНН 7017281553, ОГРН 1117017005225). АО «Кондитерская фабрика "Красная звезда"» (ИНН 7017110131, ОГРН 1057000088254).

Наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности:

АО «Кондитерус ком» (ИНН 7014041592, ОГРН 1047000054188). АО КДВ (ИНН 7017166840, ОГРН 1067017180350). ООО «КДВ Групп» (ИНН 7017094419, ОГРН 1047000131001). ООО «КДВ Бренд Рус» (ИНН 7729589860, ОГРН 1077763514333). ООО «Глобус» (ИНН 7326012526, ОГРН 1027301403491). ООО «Восток-Вэд» (ИНН 4205046194, ОГРН 1034205031541). ООО «Томфлекс» (ИНН 7017071683, ОГРН 1037000122390). ООО «КДВ Краснодар» (ИНН 2326008425, ОГРН 1072326000218). ООО «Орелагроинвест» (ИНН 5711003079, ОГРН 1055746015060). ООО «Тамбовагроинвест» (ИНН 6829072463, ОГРН 1116829001123). ООО «Мегаферма "Шереметьево"» (ИНН 6814003820, ОГРН 1086809000960). ООО «КДВ Леньковский» (ИНН 2235009968, ОГРН 1172225006073). ООО «КДВ-Агро» (ИНН 4246017548, ОГРН 1114246000274). ООО «КДВ Ленинск-Кузнецкий» (ИНН 4212041782, ОГРН 120420009860). ООО «КДВ Новосибирск» (ИНН 5402468616, ОГРН 1065402060239). ООО КК «Озерский Сувенир» (ИНН 5022057151, ОГРН 1185022006730). ООО «КДВ Нижний Тагил» (ИНН 6623029231, ОГРН 1069623027320). ООО «КДВ Воскресенск» (ИНН 7706415345, ОГРН 1145075001675). ООО «КДВ Розница» (ИНН 7326028195, ОГРН 1077326000091). ООО «Агрокомплекс "Тамбовский"» (ИНН 6800000843, ОГРН 1226800006245). ООО «КДВ Агро — Алтай» (ИНН 2267005290, ОГРН 1122235000205). ООО «Родинский» (ИНН 2267005645, ОГРН 1182225024519). ООО «Орловский Лидер» (ИНН 5706004687, ОГРН 1055746022078). ООО «КДВ Панкрушихинский» (ИНН 2262003965, ОГРН 120220016479). ООО «КДВ Яшкинская Мельница» (ИНН 4246018534, ОГРН 113424600338). ООО «КДВ Яшкино» (ИНН 4246006730, ОГРН 1064246016856). ООО «КДВ Минусинск» (ИНН 2455024746, ОГРН 1062455014291). ООО «КДВ Воронеж» (ИНН 7017286512, ОГРН 1117017010285). ООО «Орловские Черноземы» (ИНН 5709004910, ОГРН 1225700002615). ООО «Сахарный Комбинат "Колпнянский"» (ИНН 5711000582, ОГРН 1185749008862). ООО «КДВ Подсолнечник» (ИНН 2275001570, ОГРН 1142235030541). ООО «КДВ Тула» (ИНН 7100011626, ОГРН 1217100011479). ООО «КДВ Кузбасс» (ИНН 4246022996, ОГРН 1214200005326). ЗАО «КДВ Павловский Посад» (ИНН 5035018343, ОГРН 1025004643113). АО «Боавишта» (ИНН 7000019163, ОГРН 1247000006505). ООО «Альтаир» (ИНН 7017324461, ОГРН 1137017003166). АО «Ростпозитивимпульс» (ИНН 7017102557, ОГРН 1047000229869). ООО «Боровково» (ИНН 4238018467, ОГРН 1064238000210). ООО «Яшкинская птицефабрика» (ИНН 4247003516, ОГРН 1024202290859). ООО «Мысковская птицефабрика» (ИНН 4252000334, ОГРН 1104252000280). ООО ППФ «Снежинская» (ИНН 4202020141, ОГРН 1024200547986). ООО «ПТФ Инская» (ИНН 4202020053, ОГРН 1024200552628). АО КБ «Долинск» (ИНН 6500001204, ОГРН 1026500538240). ООО «Ярче» (ИНН 7017334004, ОГРН 1137017014122). АО «Корса» (ИНН 7017477919, ОГРН 1207000010315). ООО «Кузбасс девелопмент» (ИНН 7017291400, ОГРН 1117017015312). ООО «Маг Девелопмент» (ИНН 7017405720, ОГРН 1167031064925). ООО «Камелот-А» (ИНН 7017187800, ОГРН 1077017026580). ООО «КДВ Яшкинские теплицы» (ИНН 4246018527, ОГРН 1134246000349). ООО «КДВ-Безопасность» (ИНН 7017321238, ОГРН 1097017019120). ООО «Футбольный клуб Кузбасс (Кемерово)» (ИНН 4246026359, ОГРН 1254200000185). ООО «Футбольный клуб КДВ» (ИНН 7000022920, ОГРН 1257000000080). ООО «Новый формат 70» (ИНН 0300029106, ОГРН 1250300000279). ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ИНН 4205000168, ОГРН 1024200696849). Благотворительный фонд поддержки социальных инициатив «КДВ-Фонд» (ИНН 4246022259, ОГРН 1194200000114). ЗАО «Кузбасский пищекомбинат» (ИНН 4238008042, ОГРН 1024202129753). АО «Оператор маркет» (ИНН 1901017643, ОГРН 1021900522907). ЗАО «Бриджтаун Фудс» (ИНН 7715290822, ОГРН 1027700553803). АО «Галерея вкусов» (ИНН 6914010450, ОГРН 1036914003840). АО «Ростпозитив» (ИНН 7017281553, ОГРН 1117017005225). АО «Кондитерская фабрика "Красная звезда"» (ИНН 7017110131, ОГРН 1057000088254).

Наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности: Денису Штенгелову, 14.05.1972 года рождения, уроженцу города Томска, и Николаю Штенгелову, 28.07.1951 года рождения, уроженцу Запорожской области, включая: