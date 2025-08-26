Что требуют передать государству по делу миллиардера Дениса Штенгелова
Обратить в доход РФ 100% акций:
- АО «Кондитерус Ком» (ИНН 7014041592, ОГРН 1047000054188).
Наложить арест на акции предприятий холдинга:
- АО КДВ (ИНН 7017166840, ОГРН 1067017180350).
- ЗАО «КДВ Павловский Посад» (ИНН 5035018343, ОГРН 1025004643113).
- АО «Боавишта» (ИНН 7000019163, ОГРН 1247000006505).
- АО «Ростпозитивимпульс» (ИНН 7017102557, ОГРН 1047000229869).
- АО «Корса» (ИНН 7017477919, ОГРН 1207000010315).
- АО КБ «Долинск» (ИНН 6500001204, ОГРН 1026500538240).
- ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ИНН 4205000168, ОГРН 1024200696849).
- ЗАО «Кузбасский пищекомбинат» (ИНН 4238008042, ОГРН 1024202129753).
- АО «Оператор маркет» (ИНН 1901017643, ОГРН 1021900522907).
- ЗАО «Бриджтаун Фудс» (ИНН 7715290822, ОГРН 1027700553803).
- АО «Галерея вкусов» (ИНН 6914010450, ОГРН 1036914003840).
- АО «Ростпозитив» (ИНН 7017281553, ОГРН 1117017005225).
- АО «Кондитерская фабрика "Красная звезда"» (ИНН 7017110131, ОГРН 1057000088254).
Наложить арест на 100% долей в уставных капиталах:
- ООО «КДВ Групп» (ИНН 7017094419, ОГРН 1047000131001).
- ООО «КДВ Бренд Рус» (ИНН 7729589860, ОГРН 1077763514333).
- ООО «Глобус» (ИНН 7326012526, ОГРН 1027301403491).
- ООО «Восток-Вэд» (ИНН 4205046194, ОГРН 1034205031541).
- ООО «Томфлекс» (ИНН 7017071683, ОГРН 1037000122390).
- ООО «КДВ Краснодар» (ИНН 2326008425, ОГРН 1072326000218).
- ООО «Орелагроинвест» (ИНН 5711003079, ОГРН 1055746015060).
- ООО «Тамбовагроинвест» (ИНН 6829072463, ОГРН 1116829001123).
- ООО «Мегаферма "Шереметьево"» (ИНН 6814003820, ОГРН 1086809000960).
- ООО «КДВ Леньковский» (ИНН 2235009968, ОГРН 1172225006073).
- ООО «КДВ-Агро» (ИНН 4246017548, ОГРН 1114246000274).
- ООО «КДВ Ленинск-Кузнецкий» (ИНН 4212041782, ОГРН 120420009860).
- ООО «КДВ Новосибирск» (ИНН 5402468616, ОГРН 1065402060239).
- ООО КК «Озерский Сувенир» (ИНН 5022057151, ОГРН 1185022006730).
- ООО «КДВ Нижний Тагил» (ИНН 6623029231, ОГРН 1069623027320).
- ООО «КДВ Воскресенск» (ИНН 7706415345, ОГРН 1145075001675).
- ООО «КДВ Розница» (ИНН 7326028195, ОГРН 1077326000091).
- ООО «Агрокомплекс "Тамбовский"» (ИНН 6800000843, ОГРН 1226800006245).
- ООО «КДВ Агро — Алтай» (ИНН 2267005290, ОГРН 1122235000205).
- ООО «Родинский» (ИНН 2267005645, ОГРН 1182225024519).
- ООО «Орловский Лидер» (ИНН 5706004687, ОГРН 1055746022078).
- ООО «КДВ Панкрушихинский» (ИНН 2262003965, ОГРН 120220016479).
- ООО «КДВ Яшкинская Мельница» (ИНН 4246018534, ОГРН 113424600338).
- ООО «КДВ Яшкино» (ИНН 4246006730, ОГРН 1064246016856).
- ООО «КДВ Минусинск» (ИНН 2455024746, ОГРН 1062455014291).
- ООО «КДВ Воронеж» (ИНН 7017286512, ОГРН 1117017010285).
- ООО «Орловские Черноземы» (ИНН 5709004910, ОГРН 1225700002615).
- ООО «Сахарный комбинат "Колпнянский"» (ИНН 5711000582, ОГРН 1185749008862).
- ООО «КДВ Подсолнечник» (ИНН 2275001570, ОГРН 1142235030541).
- ООО «КДВ Тула» (ИНН 7100011626, ОГРН 1217100011479).
- ООО «КДВ Кузбасс» (ИНН 4246022996, ОГРН 1214200005326).
- ООО «Альтаир» (ИНН 7017324461, ОГРН 1137017003166).
- ООО «Боровково» (ИНН 4238018467, ОГРН 1064238000210).
- ООО «Яшкинская птицефабрика» (ИНН 4247003516, ОГРН 1024202290859).
- ООО «Мысковская птицефабрика» (ИНН 4252000334, ОГРН 1104252000280).
- ООО ППФ «Снежинская» (ИНН 4202020141, ОГРН 1024200547986).
- ООО «ПТФ Инская» (ИНН 4202020053, ОГРН 1024200552628).
- ООО «Ярче» (ИНН 7017334004, ОГРН 1137017014122).
- ООО «Кузбасс девелопмент» (ИНН 7017291400, ОГРН 1117017015312).
- ООО «Маг Девелопмент» (ИНН 7017405720, ОГРН 1167031064925).
- ООО «Камелот-А» (ИНН 7017187800, ОГРН 1077017026580).
- ООО «КДВ Яшкинские теплицы» (ИНН 4246018527, ОГРН 1134246000349).
- ООО «КДВ-Безопасность» (ИНН 7017321238, ОГРН 1097017019120).
- ООО «Футбольный клуб Кузбасс (Кемерово)» (ИНН 4246026359, ОГРН 1254200000185).
- ООО «Футбольный клуб КДВ» (ИНН 7000022920, ОГРН 1257000000080).
- ООО «Новый формат 70» (ИНН 0300029106, ОГРН 1250300000279).
Наложить арест на все принадлежащие денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях:
- АО «Кондитерус ком» (ИНН 7014041592, ОГРН 1047000054188).
- АО КДВ (ИНН 7017166840, ОГРН 1067017180350).
- ООО «КДВ Групп» (ИНН 7017094419, ОГРН 1047000131001).
- ООО «КДВ Бренд Рус» (ИНН 7729589860, ОГРН 1077763514333).
- ООО «Глобус» (ИНН 7326012526, ОГРН 1027301403491).
- ООО «Восток-Вэд» (ИНН 4205046194, ОГРН 1034205031541).
- ООО «Томфлекс» (ИНН 7017071683, ОГРН 1037000122390).
- ООО «КДВ Краснодар» (ИНН 2326008425, ОГРН 1072326000218).
- ООО «Орелагроинвест» (ИНН 5711003079, ОГРН 1055746015060).
- ООО «Тамбовагроинвест» (ИНН 6829072463, ОГРН 1116829001123).
- ООО «Мегаферма "Шереметьево"» (ИНН 6814003820, ОГРН 1086809000960).
- ООО «КДВ Леньковский» (ИНН 2235009968, ОГРН 1172225006073).
- ООО «КДВ-Агро» (ИНН 4246017548, ОГРН 1114246000274).
- ООО «КДВ Ленинск-Кузнецкий» (ИНН 4212041782, ОГРН 120420009860).
- ООО «КДВ Новосибирск» (ИНН 5402468616, ОГРН 1065402060239).
- ООО КК «Озерский Сувенир» (ИНН 5022057151, ОГРН 1185022006730).
- ООО «КДВ Нижний Тагил» (ИНН 6623029231, ОГРН 1069623027320).
- ООО «КДВ Воскресенск» (ИНН 7706415345, ОГРН 1145075001675).
- ООО «КДВ Розница» (ИНН 7326028195, ОГРН 1077326000091).
- ООО «Агрокомплекс "Тамбовский"» (ИНН 6800000843, ОГРН 1226800006245).
- ООО «КДВ Агро — Алтай» (ИНН 2267005290, ОГРН 1122235000205).
- ООО «Родинский» (ИНН 2267005645, ОГРН 1182225024519).
- ООО «Орловский Лидер» (ИНН 5706004687, ОГРН 1055746022078).
- ООО «КДВ Панкрушихинский» (ИНН 2262003965, ОГРН 120220016479).
- ООО «КДВ Яшкинская Мельница» (ИНН 4246018534, ОГРН 113424600338).
- ООО «КДВ Яшкино» (ИНН 4246006730, ОГРН 1064246016856).
- ООО «КДВ Минусинск» (ИНН 2455024746, ОГРН 1062455014291).
- ООО «КДВ Воронеж» (ИНН 7017286512, ОГРН 1117017010285).
- ООО «Орловские Черноземы» (ИНН 5709004910, ОГРН 1225700002615).
- ООО «Сахарный комбинат "Колпнянский"» (ИНН 5711000582, ОГРН 1185749008862).
- ООО «КДВ Подсолнечник» (ИНН 2275001570, ОГРН 1142235030541).
- ООО «КДВ Тула» (ИНН 7100011626, ОГРН 1217100011479).
- ООО «КДВ Кузбасс» (ИНН 4246022996, ОГРН 1214200005326).
- ЗАО «КДВ Павловский Посад» (ИНН 5035018343, ОГРН 1025004643113).
- АО «Боавишта» (ИНН 7000019163, ОГРН 1247000006505).
- ООО «Альтаир» (ИНН 7017324461, ОГРН 1137017003166).
- АО «Ростпозитивимпульс» (ИНН 7017102557, ОГРН 1047000229869).
- ООО «Боровково» (ИНН 4238018467, ОГРН 1064238000210).
- ООО «Яшкинская птицефабрика» (ИНН 4247003516, ОГРН 1024202290859).
- ООО «Мысковская птицефабрика» (ИНН 4252000334, ОГРН 1104252000280).
- ООО ППФ «Снежинская» (ИНН 4202020141, ОГРН 1024200547986).
- ООО «ПТФ Инская» (ИНН 4202020053, ОГРН 1024200552628).
- ООО «Ярче» (ИНН 7017334004, ОГРН 1137017014122).
- АО «Корса» (ИНН 7017477919, ОГРН 1207000010315).
- ООО «Кузбасс девелопмент» (ИНН 7017291400, ОГРН 1117017015312).
- ООО «Маг Девелопмент» (ИНН 7017405720, ОГРН 1167031064925).
- ООО «Камелот-А» (ИНН 7017187800, ОГРН 1077017026580).
- ООО «КДВ Яшкинские теплицы» (ИНН 4246018527, ОГРН 1134246000349).
- ООО «КДВ-Безопасность» (ИНН 7017321238, ОГРН 1097017019120).
- ООО «Футбольный клуб Кузбасс (Кемерово)» (ИНН 4246026359, ОГРН 1254200000185).
- ООО «Футбольный клуб КДВ» (ИНН 7000022920, ОГРН 1257000000080).
- ООО «Новый формат 70» (ИНН 0300029106, ОГРН 1250300000279).
- ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ИНН 4205000168, ОГРН 1024200696849).
- Благотворительный фонд поддержки социальных инициатив «КДВ-Фонд» (ИНН 4246022259, ОГРН 1194200000114).
- ЗАО «Кузбасский пищекомбинат» (ИНН 4238008042, ОГРН 1024202129753).
- АО «Оператор маркет» (ИНН 1901017643, ОГРН 1021900522907).
- ЗАО «Бриджтаун Фудс» (ИНН 7715290822, ОГРН 1027700553803).
- АО «Галерея вкусов» (ИНН 6914010450, ОГРН 1036914003840).
- АО «Ростпозитив» (ИНН 7017281553, ОГРН 1117017005225).
- АО «Кондитерская фабрика "Красная звезда"» (ИНН 7017110131, ОГРН 1057000088254).
Наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности:
- АО «Кондитерус ком» (ИНН 7014041592, ОГРН 1047000054188).
- АО КДВ (ИНН 7017166840, ОГРН 1067017180350).
- ООО «КДВ Групп» (ИНН 7017094419, ОГРН 1047000131001).
- ООО «КДВ Бренд Рус» (ИНН 7729589860, ОГРН 1077763514333).
- ООО «Глобус» (ИНН 7326012526, ОГРН 1027301403491).
- ООО «Восток-Вэд» (ИНН 4205046194, ОГРН 1034205031541).
- ООО «Томфлекс» (ИНН 7017071683, ОГРН 1037000122390).
- ООО «КДВ Краснодар» (ИНН 2326008425, ОГРН 1072326000218).
- ООО «Орелагроинвест» (ИНН 5711003079, ОГРН 1055746015060).
- ООО «Тамбовагроинвест» (ИНН 6829072463, ОГРН 1116829001123).
- ООО «Мегаферма "Шереметьево"» (ИНН 6814003820, ОГРН 1086809000960).
- ООО «КДВ Леньковский» (ИНН 2235009968, ОГРН 1172225006073).
- ООО «КДВ-Агро» (ИНН 4246017548, ОГРН 1114246000274).
- ООО «КДВ Ленинск-Кузнецкий» (ИНН 4212041782, ОГРН 120420009860).
- ООО «КДВ Новосибирск» (ИНН 5402468616, ОГРН 1065402060239).
- ООО КК «Озерский Сувенир» (ИНН 5022057151, ОГРН 1185022006730).
- ООО «КДВ Нижний Тагил» (ИНН 6623029231, ОГРН 1069623027320).
- ООО «КДВ Воскресенск» (ИНН 7706415345, ОГРН 1145075001675).
- ООО «КДВ Розница» (ИНН 7326028195, ОГРН 1077326000091).
- ООО «Агрокомплекс "Тамбовский"» (ИНН 6800000843, ОГРН 1226800006245).
- ООО «КДВ Агро — Алтай» (ИНН 2267005290, ОГРН 1122235000205).
- ООО «Родинский» (ИНН 2267005645, ОГРН 1182225024519).
- ООО «Орловский Лидер» (ИНН 5706004687, ОГРН 1055746022078).
- ООО «КДВ Панкрушихинский» (ИНН 2262003965, ОГРН 120220016479).
- ООО «КДВ Яшкинская Мельница» (ИНН 4246018534, ОГРН 113424600338).
- ООО «КДВ Яшкино» (ИНН 4246006730, ОГРН 1064246016856).
- ООО «КДВ Минусинск» (ИНН 2455024746, ОГРН 1062455014291).
- ООО «КДВ Воронеж» (ИНН 7017286512, ОГРН 1117017010285).
- ООО «Орловские Черноземы» (ИНН 5709004910, ОГРН 1225700002615).
- ООО «Сахарный Комбинат "Колпнянский"» (ИНН 5711000582, ОГРН 1185749008862).
- ООО «КДВ Подсолнечник» (ИНН 2275001570, ОГРН 1142235030541).
- ООО «КДВ Тула» (ИНН 7100011626, ОГРН 1217100011479).
- ООО «КДВ Кузбасс» (ИНН 4246022996, ОГРН 1214200005326).
- ЗАО «КДВ Павловский Посад» (ИНН 5035018343, ОГРН 1025004643113).
- АО «Боавишта» (ИНН 7000019163, ОГРН 1247000006505).
- ООО «Альтаир» (ИНН 7017324461, ОГРН 1137017003166).
- АО «Ростпозитивимпульс» (ИНН 7017102557, ОГРН 1047000229869).
- ООО «Боровково» (ИНН 4238018467, ОГРН 1064238000210).
- ООО «Яшкинская птицефабрика» (ИНН 4247003516, ОГРН 1024202290859).
- ООО «Мысковская птицефабрика» (ИНН 4252000334, ОГРН 1104252000280).
- ООО ППФ «Снежинская» (ИНН 4202020141, ОГРН 1024200547986).
- ООО «ПТФ Инская» (ИНН 4202020053, ОГРН 1024200552628).
- АО КБ «Долинск» (ИНН 6500001204, ОГРН 1026500538240).
- ООО «Ярче» (ИНН 7017334004, ОГРН 1137017014122).
- АО «Корса» (ИНН 7017477919, ОГРН 1207000010315).
- ООО «Кузбасс девелопмент» (ИНН 7017291400, ОГРН 1117017015312).
- ООО «Маг Девелопмент» (ИНН 7017405720, ОГРН 1167031064925).
- ООО «Камелот-А» (ИНН 7017187800, ОГРН 1077017026580).
- ООО «КДВ Яшкинские теплицы» (ИНН 4246018527, ОГРН 1134246000349).
- ООО «КДВ-Безопасность» (ИНН 7017321238, ОГРН 1097017019120).
- ООО «Футбольный клуб Кузбасс (Кемерово)» (ИНН 4246026359, ОГРН 1254200000185).
- ООО «Футбольный клуб КДВ» (ИНН 7000022920, ОГРН 1257000000080).
- ООО «Новый формат 70» (ИНН 0300029106, ОГРН 1250300000279).
- ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ИНН 4205000168, ОГРН 1024200696849).
- Благотворительный фонд поддержки социальных инициатив «КДВ-Фонд» (ИНН 4246022259, ОГРН 1194200000114).
- ЗАО «Кузбасский пищекомбинат» (ИНН 4238008042, ОГРН 1024202129753).
- АО «Оператор маркет» (ИНН 1901017643, ОГРН 1021900522907).
- ЗАО «Бриджтаун Фудс» (ИНН 7715290822, ОГРН 1027700553803).
- АО «Галерея вкусов» (ИНН 6914010450, ОГРН 1036914003840).
- АО «Ростпозитив» (ИНН 7017281553, ОГРН 1117017005225).
- АО «Кондитерская фабрика "Красная звезда"» (ИНН 7017110131, ОГРН 1057000088254).
Наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности: Денису Штенгелову, 14.05.1972 года рождения, уроженцу города Томска, и Николаю Штенгелову, 28.07.1951 года рождения, уроженцу Запорожской области, включая:
- транспортные средства,
- воздушные и водные суда,
- маломерные суда,
- железнодорожный подвижной и тяговый состав,
- самоходные машины и другие виды техники,
- объекты интеллектуальной собственности,
- ценные бумаги, акции и доли в уставных капиталах коммерческих организаций,
- денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях.