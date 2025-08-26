BIM-технологии: работа без ошибок

Цифровизация строительного комплекса является базовым элементом национальных программ и целей по трансформации экономики страны. В числе первостепенных задач модернизации отрасли — внедрение BIM-технологий, или системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства. Одним из первых уфимских застройщиков, интегрировавших BIM в свою работу, стала Группа компаний «Первый Трест». На презентации новой очереди жилого квартала «Новатор» специалисты компании продемонстрировали, как это работает.

Внедрение передовых IT-технологий во все отрасли экономики последние пять лет было в числе приоритетных национальных целей, сформированных в нацпроекте «Цифровая экономика» (реализация завершена в 2024 году, новый нацпроект, стартовавший 1 января 2025 года, называется «Экономика данных и цифровая трансформация государства»). В 2019 году Минстрой России принял Стратегию развития строительной отрасли РФ до 2030 года, которая среди основных задач, в частности, определила внедрение технологии информационного моделирования (ТИМ) — аналог BIM-технологий. Чтобы строительная отрасль активнее переходила на новые инструменты, в июле прошлого года Правительство РФ приняло постановление, обязывающее девелоперов применять BIM в процессе реализации крупных проектов долевого строительства.

Итак, BIM (Building Information Modeling) или, в российской версии, ТИМ – это технология проектирования, позволяющая закрыть весь жизненный цикл здания, начиная от эскиза, заканчивая демонтажом (если в будущем возникнет такая необходимость). Это информационное моделирование высокоточной картинки здания, сооружения, любого объекта. Благодаря такому инструменту отпадает необходимость в изобилии схем и проектов на каждый отдельный этап строительства. Архитектура, инженерные и коммуникационные сети, дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, экономика, логистика — вся документация и чертежи собраны в одном месте.

Таким образом, значительно повышается эффективность строительства и качество производимых работ за счет контроля объекта на всех этапах, минимизируются риски возникновения критических ошибок, финансовых потерь и увеличения сроков.

В Уфе в числе первых, кто начал внедрять новые IT-технологии в жилое строительство, стала Группа компаний «Первый Трест». На прошедшей 19 августа презентации новой очереди жилого квартала «Новатор» BIM-координатор компании Даниил Ягудин сообщил, что девелопер начал применять ТИМ четыре года назад.

— Это увеличивает качество самого проекта, а качественный проект — это залог качественного строительства. То есть мы исключаем из проекта ошибки, к примеру, различные пересечения сетей между собой, не будет такого, что труба проходит через дверь или уперлась в воздуховод. Когда подобные эксцессы происходили, приходилось решать проблему уже по факту, а это время и лишние расходы на устранение. BIM значительно упрощает процесс строительства, исключает курьезные случаи при монтаже и, следовательно, позволяет соблюдать высокое качество и сроки строительства, — пояснил господин Ягудин.

Гостям мероприятия Даниил Ягудин наглядно показал, как это работает, развернув на экране информационную модель проекта. На модели детально видно весь конструктив и все элементы будущего здания. Именно BIM-операторы замечают недочеты и ошибки, допущенные при проектировании, и дают замечания по их устранению.

Кроме того, в режиме реального времени ведущий инженер технического надзора ГК «Первый Трест» Радмир Бердигулов, используя 3D-сканер, показал трехмерную модель строящейся Литеры 5.2.

— Чтобы успешно реализовать решения, которые заложили проектировщики, нам необходимо точно понимать, что нужно построить. С точки зрения строительно-монтажных работ, мы сейчас владеем достаточно детализированной информацией. Этим прибором (3D-сканер — прим. ред.) мы можем обследовать все конструктивные элементы и решать задачи, связанные, например, с заявкой на материалы, чтобы закладывать их в нужном количестве на стадии проекта. В конечном итоге это позволяет нам полноценно и объективно оценивать результаты работ, — рассказал господин Бердигулов.

Такая демонстрация вызвала живой отклик у присутствующих, поскольку теперь слова «высокое качество строительства» имеет понятное, физическое выражение, что не может не вызывать доверия.

По оценкам специалистов, использование BIM-технологий позволяет девелоперам экономить до 15-20% потенциальных издержек, которые неизбежно возникали до применения информационного моделирования.

