На содержание ул. 7-й Гвардейской дивизии и Хиросимы в Волгограде выделят 21 млн

На выполнение работ по текущему содержанию улиц 7-й Гвардейской дивизии и Хиросима в Центральном районе Волгограда в 2025-2026 годах готовы потратить 21 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Заказчиком выступает МБУ «Волгоградзеленхоз». Работы необходимо выполнять с даты заключения контракта до 31 августа следующего года по ул. 7-й Гвардейской дивизии, от Набережной им. 62-й Армии до железнодорожного путепровода, и по ул. Хиросимы, от железнодорожного путепровода до ул. Рокоссовского.

В описании объекта закупки прописаны подобные требования по содержанию цветников, роз, газонов, древесно-кустарниковых насаждений, поливочного водопровода, а также дорожек, площадок и лестниц. Подрядчику предстоит вывозить мусора с объекта в течение рабочей смены. Складировать там мешки нельзя.

Требуется ежедневная уборка территории. Утром — не позднее 07:30. В будние и выходные дни на объекте должно быть как минимум 10 человек одновременно, в праздничные дни и дни проведения мероприятий — не менее 20 человек одновременно. В праздничные дни количество уборок составляет не менее пяти раз в день. Предусматриваются также уборки по экстренной заявке.

Извещение о закупке размещено 26 августа. Заявки принимаются до 3 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 21 млн руб.

Павел Фролов