Армения и Великобритания повысили отношения до стратегического партнерства

В Ереване прошла встреча замглавы МИД Армении Ваана Костаняна и госминистра Великобритании по делам Европы Стивена Даути. По итогам беседы они повысили уровень отношений двух стран до стратегического партнерства.

«Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности и обороны, включая будущие контакты на высоком уровне, обмен военными атташе по вопросам обороны, а также более тесное взаимодействие в сфере кибербезопасности и противодействия гибридным угрозам»,— говорится в сообщении МИД Армении.

В публикации также указано, что Ваан Костанян и Стивен Даути обсудили экономическое сотрудничество, развитие деловых связей, вопросы образования и культуры. Господин Даути приветствовал шаги Армении и Азербайджана по нормализации отношений. Господин Костанян, в свою очередь, рассказал об усилиях властей страны по укреплению демократии, защите прав человека и борьбе с коррупцией.