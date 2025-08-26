Наследница одной из богатейших семей Канады потеряла $80 млн на криптовалюте

В конце прошлой недели стало известно о том, что наследница самой богатой канадской семьи, Тейлор Томсон, потеряла около $80 млн на вложениях в криптовалюту, которые ей посоветовали сделать подруга Эшли Ричардсон и экстрасенс Мишель Уайтдоув.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Журнал Forbes оценивает состояние Тейлор Томсон в $10 млрд. Она является одной из шести наследников и наследниц Роя Томсона — он приходится Тейлор дедушкой. Рой Томсон — основатель информационно-аналитической компании Thomson Corp, которая в 2007 году купила агентство Reuters, создав международный холдинг Thomson Reuters.

По сообщениям СМИ, Тейлор Томсон и Эшли Ричардсон подружились в 2009 году. В 2021 году Ричардсон рассказала о своем знакомом экстрасенсе Мишель Уайтдоув, которая советовала вложить средства в один из криптотокенов под названием Persistence. Тейлор Томсон последовала совету подруги, потратив на эти токены $80 млн. Однако затем эти токены обесценились, и отношения между подругами испортились. В 2023 году дело дошло до суда — Тейлор Томсон обвиняет Ричардсон и создателей Persistence в обмане и требует компенсацию в $25 млн.

Евгений Хвостик