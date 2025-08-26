Bloomberg: Китай на параде представит способное поразить США оружие

Китай готовится к параду 3 сентября в честь 80-летия Победы над Японией и окончания Второй мировой войны, где представит новейшие виды вооружения. По данным Bloomberg, на спутниковых снимках видны противокорабельные ракеты, боевые беспилотники и баллистические ракеты с возможностью ядерного заряда.

Аналитики Open Nuclear Network отмечают, что на снимках запечатлены бронетехника, системы ПВО, артиллерийские орудия, ракетные установки и крылатые ракеты. Аналитик Таньань Сюй рассказал, что новое вооружение китайской армии включает гиперзвуковые системы, предназначенные для поражения корабельных систем ПВО и подавления ВМС США в западной части Тихого океана.

Особое внимание уделено высокоточному оружию и беспилотным средствам. Среди них ударные и разведывательные беспилотники, включая БПЛА, работающие совместно с пилотируемыми истребителями. В 2021 году Китай представил беспилотник Feihong FH-97, описанный как первый боеготовый дрон страны. Также на снимках видны межконтинентальные баллистические ракеты DF-41, способные нести несколько боеголовок на дальность до 15 тыс. км.